Apple podobno opracowuje tańszą wersję headsetu Vision Pro. Oczekuje się, że jego debiut nastąpi w 2025 roku

O nowym headsecie od Apple powiedziano już chyba wszystko. Pod wieloma względami urządzenie robi ogromne wrażenie, aczkolwiek fakty są takie, że tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na sprezentowanie zestawu Vision Pro pierwszej generacji. Powód jest prosty - w Stanach Zjednoczonych headset będzie kosztował 3500 dolarów. Możliwe jednak, że w drodze są nieco tańsze i bardziej przystępne gogle od giganta z Cupertino.

Wygląda na to, że Apple ma już w planach tańszy, nieco bardziej okrojony headset VR/AR, który mógłby zainteresować szersze grono odbiorców. Jak można się domyślać, nowy produkt ma cechować się znacznie niższą ceną.

Jak sugeruje Mark Gurman z Bloomberga, Apple najwyraźniej zdaje sobie sprawę ze statusu Vision Pro. Mało tego, firma początkowo nawet myślała o opóźnieniu ogłoszenia ceny z powodu obawy przed negatywną reakcją publiczności, ale ostatecznie zdecydowano się dać wszystkim 9 miesięcy czasu na oswojenie się z tak wysoką kwotą (premiera headsetu dopiero w 2024 roku). Dziś okazuje się, że producent ma już w planach tańszy, nieco bardziej okrojony headset VR/AR, który mógłby zainteresować szersze grono odbiorców. Jak można się domyślać, nowy produkt ma cechować się znacznie niższą ceną, ale jakim kosztem?

Spekuluje się, że nowe, tańsze gogle od Apple mogą nosić oznaczenie Vision One lub po prostu Vision. Na ich pokład mogą trafić nieco gorsze wyświetlacze, wolniejsze procesory czy mniejsza liczba kamer i czujników. Mówi się też, że sprzęt ma wymagać słuchawek AirPods do funkcji dźwięku przestrzennego. Mark Gurman wskazuje jednocześnie na elementy, które nie powinny być gorsze niż w modelu Pro - mowa tutaj o ekranie EyeSight czy systemach śledzenia oczu i rąk. Tak zoptymalizowany headset powinien być tańszy o przynajmniej kilkaset dolarów, jednak czy to sprawi, że goglami zainteresują się zwykli zjadacze chleba? Cóż, wydaje się to mało wątpliwe, aczkolwiek czas pokaże. Wg źródła, tańszy headset VR/AR od Apple zadebiutuje przed końcem 2025 roku.

Źródło: Bloomberg, GSMarena