Apple Game Porting Toolkit - już niebawem gry z Windowsa staną otworem przed MacOS

Konferencja Apple WWDC 2023 cały czas trwa i do tej pory mogliśmy zobaczyć sporo nowości od tego producenta. Rzecz jasna nie wszystko, co zostało zaprezentowane, można nazwać mianem "rewolucyjnego", jednak trzeba przyznać, że pokazane wczoraj oprogramowanie Game Porting Toolkit poniekąd można zaliczyć do tego określenia. Od teraz posiadacze komputerów z systemem MacOS otrzymają możliwość rozgrywki w tytuły przeznaczone dla systemu Microsoft Windows.

Dzięki zaprezentowanemu oprogramowaniu od Apple - Game Porting Tool - niektórzy użytkownicy MacBooków oraz iPadów, będą w stanie uruchomić gry z systemu Windows.

Sprzęty Apple nigdy nie były stworzone stricte pod graczy i choć najnowsze generacja chipów Apple z serii M2 pokazała już swoją moc w zastosowaniach graficznych oraz obróbce wideo, to jednak granie na tej platformie nadal należało do rzadkości. Nie dlatego, że urządzenia z logiem nadgryzionego jabłka były słabe. Mamy tu sytuację podobną do tej z systemu Linux. Większość gier tworzona jest z myślą o komputerach z Windowsem na pokładzie. Aby temu zaradzić, Linux ma swojego Wine i Protona (warstwy kompatybilności, pozwalające uruchomić programy ze środowiska Windows), a Apple od wczoraj ma do dyspozycji Game Porting Toolkit, działające na bardzo podobnej zasadzie. Efekty jak na pierwsze dni funkcjonowania są zaskakująco dobre.

Apple's new game porting toolkit is fantastic. Here's Cyperbunk 2077 running at Ultra on an M1 MacBook Pro 16 GB! pic.twitter.com/hylzMU6U46 — Isaac (@isaacmarovitz) June 6, 2023

W procesie tej niejako emulacji używane jest również oprogramowanie Metal Shader Coverter. Uruchamianie tytułów odbywa się obecnie z poziomu konsoli (terminala). W zamyśle twórców rozgrywka ma być możliwa zarówno na MacBookach (z nieoficjalnych doniesień tylko MacOS Sonoma), jak i iPadach. Do dyspozycji będzie także DirectX 12. Pierwsze testy użytkowników są już dostępne w sieci. Na MacBooku Pro z układem Apple M1 oraz 16 GB pamięci RAM udało się uruchomić grę Cyberpunk 2077 z maksymalnymi ustawieniami graficznymi w rozdzielczości 1440 x 900 px przy około 15 kl/s. Przykład ten nie pokazuje mocy najnowszych układów, więc dla porównania możemy zobaczyć wyniki, jakie uzyskuje Apple M2 Max na zrzutach ekranu poniżej. Linki do omawianych programów wraz z materiałem wideo zawierającym więcej informacji, znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Apple