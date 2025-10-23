Obsługa klienta Cooler Master doradzała klientowi... demontaż obudowy złącza 12V-2x6. To mogło skończyć się katastrofą
Chyba już każdy wie, że 16-pinowe złącza zasilania raczej nie zostaną zapisane złotymi zgłoskami na kartach hardware'owej historii. Z biegiem czasu okazuje się, że problematyczna jest nie tylko pierwsza wersja 12VHPWR, ale również nowsza odmiana 12V-12x6. Jak donosi Igor Wallossek prowadzący serwis igor'sLAB, pewien użytkownik napotkał na dosyć osobliwy problem z tym gniazdem, jednak jeszcze bardziej nietypowa była rada producenta zasilacza...
Cała historia pokazuje, że warto zachowywać zasadę ograniczonego zaufania nawet w stosunku do działów obsługi klienta zaufanych producentów.
Złącze 12V-2x6 znów pod lupą. Tym razem uszkodzona została karta Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+
Właściciel karty graficznej ASUS GeForce RTX 5070 Ti zgłosił się do działu wsparcia Cooler Master, aby zgłosić problem ze zintegrowanym, kątowym kablem zasilającym 12 V-2x6 dołączonym do zasilacza Cooler Master MWE Gold V2 o mocy 1250 W. Złącze to jest umiejscowione nieco wewnątrz karty graficznej, co uniemożliwia prawidłowe podłączenie tego konkretnego kabla. Pomimo prośby klienta o dostarczenie mu innego przewodu, dział obsługi klienta Cooler Master zalecił klientowi usunięcie dwóch zacisków po obu stronach złącza zasilania - chodziło po prostu o rozmontowanie zewnętrznej obudowy i zmieszczenie przewodu w złączu zasilania karty graficznej. Propozycja ta jest o tyle absurdalna, że właściwie z automatu unieważnia gwarancję, a ponadto naraża użytkownika na uszkodzenie sprzętu, a nawet na doprowadzenie do pożaru. Wcale nie ma w tym przesady - w końcu złącze 12V-2x6 znane jest z dosyć delikatnej budowy i każda próba "majstrowania" przy nim może doprowadzić do zwiększenia oporu i tym samym temperatury. A jakby tego było jeszcze mało, Igor Wallosek twierdzi, że modyfikacja zalecona przez obsługę klienta Cooler Master w sumie i tak nie rozwiązałaby problemu. Nawet po zdjęciu części obudowy wewnętrzna część wystawałaby na zewnątrz i kolidowała z chłodzeniem GPU (sprawdzono na przykładzie modelu MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM).
ASUS chwali się wytrzymałością gniazda GC-HPWR w standardzie BTF 2.5, które znacząco przewyższa 12V-2x6
Cały problem wynika z tego, że wewnętrzna obudowa kabli od Cooler Master nie jest wystarczająco długa, aby umożliwić pełne "wpuszczenie" złącza w złącze zasilania GPU - jak się okazało, jest ona o 3,2 mm krótsza niż w przypadku adaptera NVIDII zaprojektowanego specjalnie dla standardu CEM 5.1 (może służyć jako solidny punkt odniesienia). Na szczęście klient zachował czujność i ostatecznie nie rozmontował złącza zasilania - zamiast tego kupił kabel Cablemod, co rozwiązało problem z łącznością i zapewne uratowało kartę graficzną RTX 5070 Ti. Cała historia pokazuje nam, że warto zachowywać zasadę ograniczonego zaufania nawet w stosunku do działów obsługi klienta zaufanych producentów.