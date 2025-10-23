Obsługa klienta Cooler Master doradzała klientowi... demontaż obudowy złącza 12V-2x6. To mogło skończyć się katastrofą

Chyba już każdy wie, że 16-pinowe złącza zasilania raczej nie zostaną zapisane złotymi zgłoskami na kartach hardware'owej historii. Z biegiem czasu okazuje się, że problematyczna jest nie tylko pierwsza wersja 12VHPWR, ale również nowsza odmiana 12V-12x6. Jak donosi Igor Wallossek prowadzący serwis igor'sLAB, pewien użytkownik napotkał na dosyć osobliwy problem z tym gniazdem, jednak jeszcze bardziej nietypowa była rada producenta zasilacza...

Cała historia pokazuje, że warto zachowywać zasadę ograniczonego zaufania nawet w stosunku do działów obsługi klienta zaufanych producentów.

Właściciel karty graficznej ASUS GeForce RTX 5070 Ti zgłosił się do działu wsparcia Cooler Master, aby zgłosić problem ze zintegrowanym, kątowym kablem zasilającym 12 V-2x6 dołączonym do zasilacza Cooler Master MWE Gold V2 o mocy 1250 W. Złącze to jest umiejscowione nieco wewnątrz karty graficznej, co uniemożliwia prawidłowe podłączenie tego konkretnego kabla. Pomimo prośby klienta o dostarczenie mu innego przewodu, dział obsługi klienta Cooler Master zalecił klientowi usunięcie dwóch zacisków po obu stronach złącza zasilania - chodziło po prostu o rozmontowanie zewnętrznej obudowy i zmieszczenie przewodu w złączu zasilania karty graficznej. Propozycja ta jest o tyle absurdalna, że właściwie z automatu unieważnia gwarancję, a ponadto naraża użytkownika na uszkodzenie sprzętu, a nawet na doprowadzenie do pożaru. Wcale nie ma w tym przesady - w końcu złącze 12V-2x6 znane jest z dosyć delikatnej budowy i każda próba "majstrowania" przy nim może doprowadzić do zwiększenia oporu i tym samym temperatury. A jakby tego było jeszcze mało, Igor Wallosek twierdzi, że modyfikacja zalecona przez obsługę klienta Cooler Master w sumie i tak nie rozwiązałaby problemu. Nawet po zdjęciu części obudowy wewnętrzna część wystawałaby na zewnątrz i kolidowała z chłodzeniem GPU (sprawdzono na przykładzie modelu MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM).

Cały problem wynika z tego, że wewnętrzna obudowa kabli od Cooler Master nie jest wystarczająco długa, aby umożliwić pełne "wpuszczenie" złącza w złącze zasilania GPU - jak się okazało, jest ona o 3,2 mm krótsza niż w przypadku adaptera NVIDII zaprojektowanego specjalnie dla standardu CEM 5.1 (może służyć jako solidny punkt odniesienia). Na szczęście klient zachował czujność i ostatecznie nie rozmontował złącza zasilania - zamiast tego kupił kabel Cablemod, co rozwiązało problem z łącznością i zapewne uratowało kartę graficzną RTX 5070 Ti. Cała historia pokazuje nam, że warto zachowywać zasadę ograniczonego zaufania nawet w stosunku do działów obsługi klienta zaufanych producentów.

Źródło: Tom's Hardware, igor'sLAB