Złącze 12V-2x6 znów pod lupą. Tym razem uszkodzona została karta Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+

Nowoczesne, 16-pinowe złącza zasilania już od dawna stosowane są w kartach graficznych ze stajni NVIDII. AMD nadal konsekwentnie stawia na sprawdzone, raczej bezawaryjne rozwiązania w zakresie zasilania, ale i tak należy mieć na uwadze, że niektóre topowe Radeony oferowane przez partnerów Czerwonych i tak otrzymały gniazdo w nowszym standardzie 12V-2x6. Jak się okazuje, również ono może być dosyć problematyczne...

Jeśli doniesienia na temat uszkodzonych gniazd zasilania nadal będą się pojawiać, być może konieczne będą kolejne zmiany w specyfikacji...

Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+ to jeden z bardzo niewielu Radeonów RX 9070 XT wyposażonych w gniazdo zasilania 12V-2x6. Jak się okazuje, również posiadacze tej karty mogą być narażeni na awarię gniazda zasilania. W serwisie Reddit pewien użytkownik omawianej jednostki zgłosił, że jego układ uległ uszkodzeniu, a na dowód tego załączył zdjęcie gniazda 12V-2x6, na którym co najmniej cztery piny mają ślady przypalenia. To sugeruje nierównomierny rozkład mocy.

Warto jeszcze dodać, że użytkownik korzystał z zasilacza Corsair RM1000X, który nie posiada wbudowanego przewodu z 16-pinową końcówką - w użyciu był więc adapter z trzema klasycznymi 8-pinowymi złączami. Cała sprawa budzi emocje nie tylko z uwagi na uszkodzenie złącza, które do tej pory w ogóle było uważane za awaryjne (zwłaszcza w poprzedniej wersji, czyli 12VHPWR), ale również ze względu na stosunkowo niewielki pobór mocy (do 360 W) - w końcu Radeon RX 9070 XT to nie jest GeForce RTX 5090. Tak czy owak jeśli doniesienia na temat uszkodzonych gniazd zasilania nadal będą się pojawiać, być może konieczne będą kolejne zmiany w specyfikacji...

Źródło: VideoCardz, Reddit