KDE Plasma 6.5 zadebiutowało. Kolejna odsłona pulpitu dla Linuksa oferuje nowość z PowerToys i zwiększa ogólne możliwości

Do popularniejszych środowisk graficznych, z którymi spotkamy się na Linuksie, należy KDE Plasma. Oferuje ono doświadczenie podobne do tego z systemu Windows, acz ma większe możliwości personalizacji. Właśnie ukazała się kolejna aktualizacja, która wprowadza nowe funkcje i usprawnia działanie obecnych. Co ciekawe, jedna z nowości związana jest z tym, co niedawno pojawiło się na Windowsie przez program PowerToys od Microsoftu. Zajrzyjmy więc do wprowadzonych zmian.

Środowisko graficzne KDE Plasma doczekało się nowej aktualizacji. Wersja 6.5 wprowadza funkcję, która niedawno pojawiła się na systemie Windows, choć za pośrednictwem programu PowerToys. Zmian jest oczywiście dużo więcej.

KDE Plasma jest rozwijana już 29 lat, gdyż jej początki sięgają 14 października 1996 roku, kiedy to Matthias Ettrich ogłosił rozpoczęcie prac nad projektem o nazwie Kool Desktop Environment (dziś pierwsza litera skrótu, czyli K, nie ma określonego znaczenia), a przy tym zachęcił programistów, aby do niego dołączyli i pomogli mu go tworzyć. Niemal trzy dekady to spory okres, a dziś KDE Plasma może sie pochwalić mianem jednego z najbardziej (o ile nie najbardziej) konfigurowalnego środowiska w pingwinim świecie. No cóż, ale dziś nie o historii... Najnowsza odsłona, czyli wspomniana już wersja 6.5, wprowadza automatyczną zmianę motywu o określonych porach - to właśnie ta opcja pojawiła się niedawno na Windowsie za sprawą PowerToys w edycji 0.95. Rzecz jasna możemy wybrać, kiedy ma następować zmiana (i czy w ogóle), czy tapeta także ma ulegać zmianie na swoją ciemniejszą wersję, a także jakie motywy mają zamieniać się miejscami, aby być aktywnymi we wskazanych okresach. Drugie usprawnienie też jest trochę powiązane z nowością z PowerToys, wszak mowa o narzędziu KRunner* (odpowiednik modułu Run na Windowsie), które pozwala szybko uruchamiać aplikacje, pliki i nie tylko (widget ten może służyć także jako kalkulator, czy też konwerter jednostek). Od teraz będziemy w stanie znaleźć jakąś rzecz, nawet jeśli nie wpiszemy jej poprawnej nazwy (np. Dlophin, zamiast Dolphin). Małą zmianę zauważymy także w motywach Breeze, gdyż kiedy będziemy z nich korzystać, wszystkie narożniki okien będą zaoblone w jednakowym stopniu (a nie tylko te górne).

*Jego możliwości można rozszerzyć poprzez dodatki (w tym przypadku tzw. runnery). Więcej o tym narzędziu dowiemy się TUTAJ.

Po skopiowaniu tekstu do schowka, będziemy mogli go w nim przypiąć, aby mieć do niego szybki dostęp. Przy udostępnianiu zapisanej sieci Wi-Fi oprócz kodu QR zauważymy teraz także hasło do niej. Do tego widżet sieciowy ma pokazywać obecny stan - np. "szukanie bezprzewodowych sieci". Będąc nadal przy temacie sieciowym: używając zdalnego pulpitu, a konkretniej protokołu RDP (Remote Desktop Protocol), będziemy mogli skorzystać z funkcji udostępniania schowka. Do tego nie trzeba już zakładać osobnego konta, aby używać tego rozwiązania. Inna zmiana dotyczy powiadomień, które przegapiliśmy, przebywając w trybie "Nie przeszkadzać". Od teraz w powiadomieniu, które poinformuje nas o pominiętych... powiadomieniach, będzie przycisk, który pozwoli nam się z nimi zapoznać. Jeśli wśród Czytelników PurePC są osoby, które korzystają z narzędzia pokazującego poziom tuszu w drukarce, to powinny się one ucieszyć, że może ono już powiadamiać o jego niskim stanie. Kolejną mniejszą zmianą jest z kolei fakt, że z ekranu logowania będziemy mogli zahibernować nasz komputer.

Dedykowany przycisk do wyciszenia mikrofonu wyciszy teraz wszystkie, a nie tylko ten, który jest aktywny. Znalazło się też kilka nowości dla osób z "wadami" wzroku, a konkretnie tych, które są wrażliwe na kolory (mogą one korzystać z filtra kolorów, który uruchomi odcienie szarości), a także dla tych, które korzystają z czytnika ekranu Orca (jest on teraz w stanie odczytywać zmianę statusu klawisza Caps Lock, a przy tym twórcy usprawnili opisywanie czynności i skrótów klawiaturowych przez czytniki ekranu na stronach Skróty i Autostart). Jeśli ktoś korzysta z funkcji lupy, która podąża za kursorem myszy, to może ona już śledzić fragment ekranu, w którym wpisywany jest tekst.

Przy podłączeniu urządzenia oprócz samego dźwięku zobaczymy też powiadomienie. Nagrywając okno z poziomu narzędzia Spectacle, będziemy mogli zarejestrować także wyskakujące elementy, które zostaną w nim utworzone. Inne aplikacje Plasmy też doczekały się ulepszeń: włączenie Discover ma zająć o wiele mniej czasu, a przy tym ten sklep z aplikacjami zyskał wsparcie dla adresów flatpak+https://, co pozwoli automatycznie go otworzyć po naciśnięciu przycisku Zainstaluj na Flathubie. Zarazem Discover będzie mógł wskazać sterowniki, które są dostępne do instalacji (choć system operacyjny musi wspierać tę opcję). Sama KDE Plasma powinna się ładować szybciej, a do tego spotkamy się ze wsparciem dla "overlay planes", co ma się przełożyć na redukcję użycia CPU podczas wyświetlania pełnoekranych treści poprzez kompatybilne GPU. Samych zmian jest jednak więcej, a ten materiał pokrótce wspomniał o tych wybranych. Pełną listę zmian znajdziemy TUTAJ. Z kolei oficjalny wpis jest POD TYM ADRESEM.

Źródło: 9to5Linux, KDE, Wikipedia