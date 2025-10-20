Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości

Natan Faleńczyk | 20-10-2025 09:30 |

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwościMicrosoft ma w swoim zapleczu użyteczny program, który zasadniczo jest zestawem różnych narzędzi, a który nie jest domyślnie obecny w systemie Windows. Bardzo łatwo można, a w wielu przypadkach warto samodzielnie zmienić tę sytuację, ponieważ tytułowy PowerToys to symboliczny scyzoryk, który pozwala uzyskać dostęp do przydatnych funkcji. Nie tak dawno ukazała się kolejna odsłona, a w tym materiale zapoznamy się z nowościami, jakie zawiera ta aktualizacja.

Microsoft PowerToys to program będący zestawem różnych narzędzi, dzięki którym można niejako odblokować dodatkowe opcje w systemie Windows 10 i Windows 11. Nowa wersja wprowadza usprawnienia i dodaje kolejne narzędzie.

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości [1]

Microsoft PowerToys - czyli jak zwiększyć swoją efektywność pracy oraz w pełni wykorzystać możliwości systemu Windows

O programie Microsoft PowerToys powstał już osobny, bardziej obszerny materiał, z którym można się zapoznać, klikając w niebieski link znajdujący się powyżej. Natomiast ukazał się on w pierwszej połowie 2023 roku, więc nie omawia wszystkich narzędzi, jakie są obecnie dostępne. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym opisem narzędzi, to znajdziemy go POD TYM ADRESEM. Po tym krótkim wstępie możemy przejść do zasadniczej części, a więc omówienia aktualnej wersji o oznaczeniu 0.95. Wprowadza ona nowe narzędzie, które nazwano Light Switch. Jak można się domyślić, odpowiada ono za automatyczne przełączanie systemu w tryb jasny lub ciemny w zależności od pory wschodu i zachodu słońca w naszej lokalizacji, choć można ustalić także własny harmonogram czasowy. Co ciekawe, można również określić, czy ma się zmienić wygląd całego interfejsu, aplikacji, czy też wszystkiego naraz.

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości [2]

Syncthing - program do synchronizacji plików P2P z kolejną aktualizacją. Dostępny dla Windows, Linux i macOS

Omawiana aktualizacja usprawnia także działanie narzędzia Command Palette, które jest następcą modułu Run. Jego zadaniem jest szybkie wyszukiwanie "najczęściej używanych poleceń, aplikacji i narzędzi programistycznych", choć wskazuje ono również foldery i pliki. Wystarczy skorzystać ze skrótu i zacząć wpisywać tekst. Teraz to narzędzie ma pokazywać wyniki o wiele szybciej, a przy tym otrzymało różne poprawki. Kolejna nowość dotyczy narzędzia Peek, które zapewnia szybki podgląd różnego rodzaju plików (np. dokumentów, materiałów wideo, czy też stron WWW). Jego aktywacja nie wymaga już używania skrótów, gdyż może się opierać tylko na klawiszu Spacja - a tak naprawdę ta opcja jest obecnie domyślna. Wystarczy więc zaznaczyć plik i nacisnąć Spację, aby szybko sprawdzić jego zawartość.

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości [3]

Narzędzie Find My Mouse daje możliwość szybkiego sprawdzenia, gdzie znajduje się kursor. Po aktywacji ustalonym skrótem kursor zostaje podświetlony w większym kole. Twórcy dodali opcję, która pozwoli zmienić przezroczystość tego oznaczenia, acz można też ustawić przezroczystość samego tła, czyli tego, co się w danej chwili dzieje na ekranie. W poprzedniej odsłonie program PowerToys zyskał sposobność identyfikacji skrótów, które są przypisane do więcej niż jednego elementu (ang. shortcut conflicts). W aktualnym wydaniu dodano możliwość ignorowania takiego konfliktu bezpośrednio z poziomu okienka dialogowego. Z kolei w oknie konfiguracyjnym można usunąć przypisany do czegoś skrót przez przycisk Clear. Do tego wprowadzono inne zmiany i poprawki, z którymi możemy zapoznać się TUTAJ. Wiadomość od firmy Microsoft dotyczącą omówionej pokrótce edycji znajdziemy TUTAJ.

Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości [4]

Źródło: TechPowerUp, Microsoft
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

33
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 12

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.