Microsoft PowerToys 0.95 już dostępny. Scyzoryk do Windowsa 10 i 11 ma teraz jeszcze większe możliwości

Microsoft ma w swoim zapleczu użyteczny program, który zasadniczo jest zestawem różnych narzędzi, a który nie jest domyślnie obecny w systemie Windows. Bardzo łatwo można, a w wielu przypadkach warto samodzielnie zmienić tę sytuację, ponieważ tytułowy PowerToys to symboliczny scyzoryk, który pozwala uzyskać dostęp do przydatnych funkcji. Nie tak dawno ukazała się kolejna odsłona, a w tym materiale zapoznamy się z nowościami, jakie zawiera ta aktualizacja.

Microsoft PowerToys to program będący zestawem różnych narzędzi, dzięki którym można niejako odblokować dodatkowe opcje w systemie Windows 10 i Windows 11. Nowa wersja wprowadza usprawnienia i dodaje kolejne narzędzie.

O programie Microsoft PowerToys powstał już osobny, bardziej obszerny materiał, z którym można się zapoznać, klikając w niebieski link znajdujący się powyżej. Natomiast ukazał się on w pierwszej połowie 2023 roku, więc nie omawia wszystkich narzędzi, jakie są obecnie dostępne. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalnym opisem narzędzi, to znajdziemy go POD TYM ADRESEM. Po tym krótkim wstępie możemy przejść do zasadniczej części, a więc omówienia aktualnej wersji o oznaczeniu 0.95. Wprowadza ona nowe narzędzie, które nazwano Light Switch. Jak można się domyślić, odpowiada ono za automatyczne przełączanie systemu w tryb jasny lub ciemny w zależności od pory wschodu i zachodu słońca w naszej lokalizacji, choć można ustalić także własny harmonogram czasowy. Co ciekawe, można również określić, czy ma się zmienić wygląd całego interfejsu, aplikacji, czy też wszystkiego naraz.

Omawiana aktualizacja usprawnia także działanie narzędzia Command Palette, które jest następcą modułu Run. Jego zadaniem jest szybkie wyszukiwanie "najczęściej używanych poleceń, aplikacji i narzędzi programistycznych", choć wskazuje ono również foldery i pliki. Wystarczy skorzystać ze skrótu i zacząć wpisywać tekst. Teraz to narzędzie ma pokazywać wyniki o wiele szybciej, a przy tym otrzymało różne poprawki. Kolejna nowość dotyczy narzędzia Peek, które zapewnia szybki podgląd różnego rodzaju plików (np. dokumentów, materiałów wideo, czy też stron WWW). Jego aktywacja nie wymaga już używania skrótów, gdyż może się opierać tylko na klawiszu Spacja - a tak naprawdę ta opcja jest obecnie domyślna. Wystarczy więc zaznaczyć plik i nacisnąć Spację, aby szybko sprawdzić jego zawartość.

Narzędzie Find My Mouse daje możliwość szybkiego sprawdzenia, gdzie znajduje się kursor. Po aktywacji ustalonym skrótem kursor zostaje podświetlony w większym kole. Twórcy dodali opcję, która pozwoli zmienić przezroczystość tego oznaczenia, acz można też ustawić przezroczystość samego tła, czyli tego, co się w danej chwili dzieje na ekranie. W poprzedniej odsłonie program PowerToys zyskał sposobność identyfikacji skrótów, które są przypisane do więcej niż jednego elementu (ang. shortcut conflicts). W aktualnym wydaniu dodano możliwość ignorowania takiego konfliktu bezpośrednio z poziomu okienka dialogowego. Z kolei w oknie konfiguracyjnym można usunąć przypisany do czegoś skrót przez przycisk Clear. Do tego wprowadzono inne zmiany i poprawki, z którymi możemy zapoznać się TUTAJ. Wiadomość od firmy Microsoft dotyczącą omówionej pokrótce edycji znajdziemy TUTAJ.

Źródło: TechPowerUp, Microsoft