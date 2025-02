KDE Plasma 6.3 - nowa odsłona środowiska graficznego dla Linuksa już oficjalnie. Ze zmian ucieszą się graficy, choć nie tylko

Kolejna wersja bardzo popularnego środowiska graficznego KDE Plasma, które skierowane jest dla dystrybucji opartych na jądrze Linux, jest już oficjalnie dostępna. Zmian jest naprawdę sporo, a twórcy skupili się na aspekcie użyteczności i personalizacji. Nie zabrakło przydatnych zmian dla grafików komputerowych, a sam pulpit stanie się jeszcze funkcjonalniejszy. Zajrzyjmy więc do nowej aktualizacji oznaczonej numerem 6.3, aby ją nieco dokładniej omówić.

Twórcy starają się, aby KDE Plasma było lepszą platformą do tworzenia, więc aktualizacja 6.3 dodaje kolejne opcje dla grafików komputerowych. Zakładka dla tabletu graficznego została przebudowana i podzielona na dodatkowe sekcje. W każdej z nich znalazły się nowe opcje, a niektóre z nich możemy zauważyć na poniższej grafice. Z nowości można wymienić: ulepszoną funkcję kalibracji tabletu; testowanie rysika pokazuje teraz informacje o kącie nachylenia i nacisku; sam rysik możemy skonfigurować (funkcjonalność przycisków, krzywa nacisku i zakres); na tablecie można określić obszar, który ma odpowiadać wybranemu obszarowi na ekranie. Po całej konfiguracji będziemy mogli podejrzeć, jakie opcje zostały zmienione.

Ważną zmianą jest inny sposób działania skalowania ułamkowego (elementy są przyciągane do siatki składającej się z pikseli na ekranie). Ponadto wyświetlane kolory mają być dokładniejsze, kiedy włączona jest opcja Night Light (z profilami ICC i bez nich). Zarazem będziemy mogli określić dokładność kolorów bez tej opcji, choć jak zaznaczają twórcy - może mieć to wpływ na wydajność. Widżety, które umieścimy na pulpicie, są teraz lekko przezroczyste. Aplikacja monitorująca zasoby systemowe (System Monitor) ma być lżejsza i zużywać mniej mocy procesora. Dla osób korzystających z laptopa przydatną opcją może być automatyczne wyłączanie płytki dotykowej (dla osób, które używają myszki, a piszą na klawiaturze z laptopa). Nasz komputer może pełnić funkcję hotspotu sieciowego - nowością jest to, że Plasma 6.3 wygeneruje za nas losowe hasło do niego. Kategorie w menu zostały uproszczone, co także wpływa na użyteczność tego pulpitu. Równie przydatną aktualizacją jest opcja Show Target (pokaż cel - dostępne w menu kontekstowym), która wskaże nam docelowy katalog do danego skrótu. Po wyjściu z trybu Nie przeszkadzać wyświetlona zostanie liczba pominiętych powiadomień, a nie wszystkie naraz. W kwestii personalizacji możemy całkiem łatwo klonować dostępne panele. Wszystkich zmian jest - jak wspomniano - naprawdę sporo: jeśli chcemy się z nimi zapoznać, to pełną listę znajdziemy pod tym adresem, a artykuł z bloga omawiający pokrótce nową aktualizację tutaj.

Źródło: KDE