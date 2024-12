KDE Plasma 6.1 - premiera kolejnej wersji środowiska graficznego dla Linuksa, która przynosi sporo zmian i usprawnień

Jedno z najbardziej popularnych środowisk graficznych dla dystrybucji systemu Linux, czyli tytułowe KDE Plasma, właśnie doczekało się kolejnej aktualizacji. Plasma 6.0 ukazała się na początku 2024 roku i wprowadziła całkiem sporo zmian, choć głównie skupiono się na dostosowaniu kodu do nowych bibliotek Qt 6. Natomiast wersja 6.1 skupia się na funkcjach i usprawnieniach, które uprzyjemnią korzystanie z dystrybucji Linuksa opartych na tym środowisku.

Doczekaliśmy się debiutu kolejnej wersji środowiska graficznego KDE Plasma. Odsłona 6.1 umożliwi łatwiejszą personalizację systemu, ułatwi korzystanie ze zdalnego pulpitu, a także poprawi błędy występujące przy sesji z Waylandem.

Pierwszą nowością w środowisku graficznym Plasma 6.1 jest możliwość szybkiej konfiguracji funkcji zdalnego pulpitu bezpośrednio z poziomu ustawień systemowych Linuksa. Wystarczy kilka kliknięć i druga osoba będzie w stanie połączyć się z naszym urządzeniem np. przez program KRDC. Tryb edycji, w którym możemy personalizować elementy pulpitu, stał się jeszcze przystępniejszy. Pulpit zostaje bowiem pomniejszony w trakcie dokonywania zmian, dzięki czemu będą one dużo lepiej widoczne jeszcze przed ich wprowadzeniem. Mniejszą zmianą jest dodanie nowej animacji, kiedy użytkownik przejdzie w tryb edycji, więc system będzie prezentował się przez ten aspekt nieco lepiej.

Podczas sesji z wykorzystaniem serwera wyświetlania Wayland możemy liczyć na to, że nasza aktywność będzie zapamiętana (tak jak to było do tej pory z X11). Jeśli więc wyłączymy nasz komputer z otwartymi oknami programów, a następnie zalogujemy się ponownie, to zostaną one przywrócone. Pozwoli to na szybszy powrót do pracy - choć ta funkcja może nie być całkowicie stabilna (nadal mowa o Waylandzie), gdyż jest jeszcze rozwijana. Ciekawą opcją będzie z kolei synchronizacja podświetlenia LED naszej klawiatury z kolorem, jaki obecnie dominuje na pulpicie (wymagana jest wspierana klawiatura). Ponadto osoby korzystające z Waylanda i układów graficznych od NVIDII nie powinny już widzieć żadnych błędów i zakłóceń w obrazie. Dodano także wsparcie dla potrójnego buforowania, więc animacje powinny być płynniejsze, a samo renderowanie obrazu szybsze. Pełną listę zmian możemy znaleźć pod tym adresem.

Synchronizacja podświetlenia LED klawiatury z tłem pulpitu.

Źródło: KDE