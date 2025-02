Linux Mint 21.3 - najnowsza odsłona dystrybucji w wersji LTS już oficjalnie. Środowisko Cinnamon 6.0 i wiele więcej

Doczekaliśmy się oficjalnego debiutu kolejnej odsłony systemu Linux Mint, która będzie wspierana przez dłuższy czas (LTS - Long Term Support). Dystrybucja ta polecana jest początkującym użytkownikom, ponieważ zapewnia bardzo podobny interfejs do znanego wszystkim Windowsa, a przy tym jest równie prosta w obsłudze. Aktualna edycja przychodzi do nas z zaktualizowanym środowiskiem Cinnamon, wsparciem dla protokołu Wayland oraz innymi nowościami.

Najnowsza odsłona dystrybucji Linux Mint o oznaczeniu 21.3 wprowadza całkiem sporo zmian, jak choćby wsparcie dla opcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot). Otrzymujemy także środowisko Cinnamon w wersji 6.0, jak również mniejsze zmiany w wielu aplikacjach.

Jeszcze w październiku 2023 roku informowaliśmy na PurePC, że Linux Mint 21.3 otrzyma wsparcie dla serwera wyświetlania Wayland. Trochę przyszło nam poczekać, aż omawiana edycja zostanie udostępniona przez twórców (początkowo zakładano, że nastąpi to jeszcze w grudniu). Ostatecznie Wayland wkracza do tej popularnej dystrybucji, natomiast jako eksperymentalna funkcjonalność, która będzie dalej rozwijana, jednak nie jest jeszcze całkowicie stabilna. Aktualna edycja Linux Mint 21.3 o nazwie kodowej Virginia jest dystrybucją LTS, która będzie wspierana aż do 2027 roku. Oparta jest na jądrze Linux 5.15, a także pakietach z Ubuntu 22.04.

Linux Mint 21.3 ze środowiskiem Cinnamon 6.0 i serwerem wyświetlania Wayland.

Nowości dotyczące aplikacji Hypnotix były omawiane w poprzednim newsie, natomiast dla przypomnienia można wspomnieć, że teraz mamy możliwość ustawiania kanałów jako ulubionych, a przy okazji otrzymujemy do nich szybszy dostęp. Na dodatek możemy tworzyć własne kanały, a sama aplikacja może automatycznie pobierać najnowszą wersję pakietu yt-dlp. Środowisko Cinnamon 6.0 zaoferuje nam nowy dodatek (Actions) do menu kontekstowego. Dzięki niemu klikając na obraz ISO, zobaczymy od razu nowe opcje związane z "działaniem", takie jak "Make bootable USB stick" oraz "Verify". Jest to oczywiście tylko przykład, a dodatkowe działania będą dostępne (także dla innych typów plików) do ściągnięcia i zarządzania nimi w odpowiedniej sekcji. Mamy także dostęp do nowych teł pulpitu, a program Warpinator ma już możliwość manualnego łączenia się z innym sprzętem. System pobierzemy z tego adresu.

Dodatki w menu kontekstowym (Actions)

Linux Mint 21.3 zawiera nowe tła pulpitu, które możemy zobaczyć po lewej stronie. Oprogramowanie Warpinator pozwala nam teraz manualnie łączyć się z innymi urządzeniami poprzez wpisanie adresu IP lub zeskanowanie kodu QR smartfonem.

Źródło: Linux Mint