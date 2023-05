Jak rozpocząć swoją przygodę z Linuxem? Instalacja i konfiguracja systemu krok po kroku. Poradnik dla początkujących osób

Wiele osób korzystających z systemu Windows zastanawia się czasami nad zmianą i alternatywnymi rozwiązaniami. Mimo że system Microsoftu jest obecnie tym najpopularniejszym, to nie jest pozbawiony wad. Ba, posiada ich całkiem sporo, co może potwierdzić praktycznie każdy użytkownik. Zazwyczaj pierwszą myślą, jaka się pojawia przy rozważaniu innego systemu operacyjnego, jest Linux, a dokładniej któraś z jego dystrybucji. Każda z nich jest całkowicie otwarto-źródłowa, co oznacza, że wszyscy mają dostęp do jej kodu. Większość osób niestety rezygnuje ze zmian, ponieważ zazwyczaj nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Ten poradnik ma za zadanie ułatwić ten proces, prowadząc nas za rękę krok po kroku.

Autor: Natan Faleńczyk

Wokół samego Linuxa urosło już naprawdę sporo mitów i legend. Spora część z nich mówi o ciężkiej obsłudze interfejsu lub ciągłego "siedzenia" w terminalu, aby załatwić najprostszą rzecz. Rzeczywistość jest w większości przypadków zgoła inna i na dzień dzisiejszy jest wiele dystrybucji Linuxa, które są przystosowane dla początkujących użytkowników. Tak więc każdy, nawet ten, kto nigdy nie miał styczności z żadną z nich, powinien bez problemu sobie poradzić. Na potrzeby tego poradnika zostanie omówiona instalacja oraz wstępna konfiguracja systemu, na przykładzie Linuxa Manjaro ze środowiskiem graficznym KDE Plasma. Wybór uwzględniał na tyle łatwą w obsłudze i przystępną dystrybucję, aby nie sprawiała ona większych problemów żadnej osobie. Dodatkowo środowisko KDE Plasma jest bardzo konfigurowalne, wydajne, a przy tym całkiem oszczędnie korzysta z zasobów systemowych. Zanim przystąpimy do instalacji, musimy najpierw stworzyć pendrive'a z obrazem systemu oraz odpowiednio skonfigurować nasz sprzęt.

Zainstalowanie systemu Linux na swoim komputerze wcale nie jest takim trudnym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Cały proces nie jest dużo bardziej skomplikowany niż w przypadku konfiguracji Windowsa.

Omawiany proces jesteśmy w stanie wykonać praktycznie z każdą dystrybucją, jaka się nam podoba. Musimy jedynie zwrócić uwagę na to, jakie środowisko graficzne wybieramy (ponieważ każde się różni oraz ma swoje wady i zalety), a także czy ta wersja Linuxa jest na tyle prosta, że sobie z nią poradzimy. Alternatywą dla Manjaro może być Mint, który pod względem wyglądu bardzo przypomina system Windows. Omawiana edycja powstała w oparciu o dystrybucję Arch Linux, jednak w przeciwieństwie do niej wykorzystuje własne repozytorium. Ogromną zaletą Manjaro jest fakt, że odnajdą się w nim zarówno osoby początkujące, jak i te bardziej zaawansowane. Po tym krótkim omówieniu możemy przejść do zasadniczej części i odpowiednio przygotować naszego pendrive'a do instalacji systemu na naszym sprzęcie.

Pobranie odpowiedniego obrazu systemu Linux Manjaro

Do pobrania naszego obrazu systemu powinniśmy się udać pod ten link. Zostaniemy powitani komunikatem, który tyczy się tego, jaki posiadamy sprzęt. Dla większości komputerów używamy opcji X86_64, a dla tabletów i urządzeń mobilnych - ARM. Po wybraniu odpowiedniej architektury możemy wybrać środowisko graficzne (w naszym przypadku będzie to Plasma Desktop) i przy okienku, które go reprezentuje, klikamy Download, a następnie Image. Ważne, żeby suwak był zaznaczony na Full, a nie Minimal. Wybieramy miejsce zapisu pliku i czekamy na zakończeniu pobierania. Kiedy proces dobiegnie końca, przechodzimy do kolejnego etapu.