Linux Mint - system niebawem otrzyma wsparcie dla protokołu Wayland. Domyślny Xorg nie pójdzie jednak w odstawkę

Spośród najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux można wymienić tytułowego "Minta". Cieszy się on sporym zainteresowaniem wśród mniej zaznajomionych ze światem Linuksa i oferuje bardzo przejrzysty interfejs podobny do systemu Windows. Do tej pory wszystkie jego odsłony, które wykorzystują różne środowiska graficzne, funkcjonują w oparciu o serwer wyświetlania o nazwie Xorg. Jest on już przestarzały i powoli ustępuje miejsca bardziej wydajnemu, który kryje się pod nazwą Wayland. Linux Mint już może go obsłużyć.

Linux Mint po wielu latach swojego istnienia w końcu doczekał się implementacji wydajniejszego serwera wyświetlania o nazwie Wayland. Nie zastąpi on jeszcze domyślnego Xorg, ponieważ jego pełne wprowadzenie będzie przebiegało bardziej stopniowo.

Ruch ze strony programistów systemu Linux Mint może wydawać się błahostką, jednak jest jednym z najbardziej poważnych, jakie miały miejsce do tej pory. Żadna z odsłon tej dystrybucji nie mogła się pochwalić obsługą nowszego oraz dużo wydajniejszego serwera wyświetlania. Oczywiście Wayland mimo swojej przewagi w aspekcie szybkości działania ma także wady, do których można zaliczyć niepełną kompatybilność ze wszystkimi aplikacjami lub brak obsługi niektórych starszych układów graficznych. Nowość będzie dostępna dla wszystkich, którzy skorzystają z Linuxa Mint w wersji 21.3 (środowisko Cinnamon 6.0) - zostanie on wydany w grudniu 2023 roku. Zmiany będziemy mogli dokonać podczas ekranu logowania.

Warto podkreślić, że Wayland będzie mniej stabilny od domyślnego serwera wyświetlania, a przy okazji zauważymy brak niektórych funkcji - wszystko dlatego, że implementacja jest jeszcze w fazie rozwojowej. W najbliższym czasie nie ma on zastąpić Xorg, natomiast deweloperzy chcą być gotowi na odpowiedni moment. Pomniejsze zmiany zajdą także w aplikacji do oglądania kanałów TV oraz filmów - Hypnotix. Od grudnia poszczególne kanały będzie można zapisać jako ulubione. Program otrzyma możliwość pobrania i instalacji lokalnej wersji oprogramowania yt-dlp, z której częściowo korzysta, co oczywiście pozwoli uniknąć przestarzałych pakietów.

Źródło: Linux Mint