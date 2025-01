Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - chcesz osiągnąć najlepszą wydajność w grze? Wybierz Linuxa zamiast Windowsa

Obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym nadal jest Microsoft Windows, więc nic dziwnego, że gracze wybierają właśnie tę opcję, aby zanurzyć się w cyfrowej rozrywce. Do popularyzowania gier na konkurencyjnym Linuksie w ostatnim czasie przyczyniła się firma Valve za sprawą swojego handhelda - Steam Decka. Wśród graczy nadal panuje utarte przekonanie, że na tej platformie wydajność jest gorsza. Okazuje się jednak, że nie w każdym wypadku.

W wyniku bezpośredniego porównania produkcji Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Phantom Liberty możemy się dowiedzieć, że gra działa o wiele lepiej na dystrybucji Linuxa, a nie na systemie Microsoft Windows.

W eksperymencie wziął udział komputer o następujących podzespołach: procesor AMD Ryzen 5 5600 z chłodzeniem DeepCool AK620, płyta główna ASRock B550M Pro4, pamięć RAM Kingston Fury Beast 3600 MHz (2 x 8 GB), karta graficzna Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ (zastosowany undervolting) oraz zasilacz DeepCool 750 W. Do porównania posłużył system Windows 11 Pro oraz dystrybucja Linuxa o nazwie Nobara - oparta jest ona na Fedorze, natomiast znajdziemy w niej sporo pakietów, dzięki którym mamy większe możliwości (Wine, sterowniki dla układów graficznych NVIDIA itd.). Testowana produkcja to tytułowy Cyberpunk 2077 wraz z najnowszym dodatkiem Phantom Liberty. Efekty są doprawdy zaskakujące.

Oczywiście do uruchomienia produkcji na obu systemach zastosowano identyczną konfigurację opcji w grze. Średnia liczba klatek uzyskanych w systemie Windows 11 Pro to 48,55, natomiast w przypadku Nobara jest to 63,72 FPS. Mamy więc do czynienia z całkiem sporą różnicą, tym bardziej że porównujemy identyczne podzespoły. Całe wideo możemy zobaczyć poniżej - w komentarzu autor zdradził dodatkowo, jakich parametrów użył do uruchomienia gry. Widać jednak, że rozgrywka w systemie Linux wcale nie oznacza gorszej wydajności, a czasami może prowadzić nawet do lepszych wyników.

Nobara wyświetla się jako Windows 10 Pro z uwagi na fakt, że gra Cyberpunk 2077 uruchomiona jest dzięki emulacji poprzez warstwę Proton Experimental.

Źródło: YouTube @Maximum Fury