Test Cyberpunk 2077: Phantom Liberty PC kontra PlayStation 5 oraz Xbox Series X - Porównanie trzech platform testowych

W ostatnich latach chyba o mało której grze mówiło się tak dużo jak o Cyberpunku 2077. Gra zadebiutowała w 2020 roku, jednak bardzo złą decyzją CD Projektu RED było wypuszczenie produkcji na stare konsole, tj. PlayStation 4 oraz Xbox One. W efekcie wersje na owe konsole zadebiutowały w fatalnym stanie technicznym, co rzutowało na późniejszą ocenę całej gry. Dopiero w zeszłym roku doczekaliśmy się wersji natywnej pod PlayStation 5 oraz Xbox Series, które zaoferowały już znacznie lepszą jakość techniczną (choć nadal niedoskonałą). W międzyczasie zapowiedziano dodatek Phantom Liberty oraz aktualizację 2.0, która miała na celu przebudowanie wielu aspektów Cyberpunka 2077. Nowa wersja gry zadebiutowała kilka dni temu, a w połączeniu z dodatkiem Widmo Wolności, otrzymaliśmy w końcu produkcję jaka była nam obiecywana jeszcze przed pierwotną premierą. Nowa wersja gry jest nareszcie na tyle dopracowana, że przechodzenie jej na konsolach także sprawi mnóstwo przyjemności.

Autor: Damian Marusiak

Był już test wydajności Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (oczywiście w połączeniu z aktualizacją 2.0) jak również sama recenzja, która zaprezentowała nam mocne i te nieco słabsze strony zarówno dodatku jak i nowej wersji gry. Tymczasem zostało nam jeszcze porównanie wszystkich trzech platform, na których Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zadebiutował. Mowa o PC oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Wszystkie trzy wersje wzięliśmy na warsztat, by pokazać jak bardzo konsolowa wersja obecnie odchodzi (a może wcale aż tak bardzo się nie różni) od komputerowej wersji, zwłaszcza z odpicowaną maksymalnie oprawą graficzną, z włączonym Path Tracingiem oraz z DLSS 3.5 (a więc z już włączonym Ray Reconstruction).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty debiutuje już tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Porównujemy jakość obrazu wszystkich trzech platform oraz sprawdzamy skalowanie wydajności na PC, z uwzględnieniem DLSS 3.5.

Porównanie to będzie dość obszerne, bo oprócz porównania konsolowych wersji do PC z detalami Ultra (ale bez RT), dochodzi jeszcze porównanie z Ray Tracingiem (na Ultra, ale bez trybu Overdrive Mode) jak również z tą najbardziej rozbudowaną wersją, która podnosi poziom oprawy niemal do granic możliwości. Pomiędzy konsolami nie zabraknie również wewnętrznego porównania, zarówno trybów Ray Tracing (czyli swoiste Quality z dodatkiem ulepszonej jakości cieni, RT na konsolach nic więcej nie poprawia) jak również Performance. Finalnie dochodzi jeszcze porównanie konsolowych wersji z technikami skalowania dostępnymi na PC, przy czym najmocniej będziemy się skupiać na najnowszej wersji DLSS 3.5.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, na PlayStation 5 oraz Xbox Series X, oferuje dwa tryby obrazu. Pierwszy o nazwie Ray Tracing, wprowadza ulepszoną jakość oprawy graficznej oraz w dynamicznie skalowanej rozdzielczości, upscalowanej później do 4K. Całość działa (a przynajmniej powinna) w 30 klatkach na sekundę. Drugi tryb - Performance - wyłącza całkowicie Ray Tracing, zamiast tego wprowadza skalowanie rozdzielczości do 1800p oraz stabilne 60 klatek na sekundę. W kwestii jakości obrazu moja opinia nie zmieniła się od czasu pierwotnej recenzji wydania na konsole obecnej generacji. Tryb RT nie wprowadza praktycznie żadnych faktycznie zauważalnych zmian na korzyść (często trzeba z lupą wręcz szukać miejsc, gdzie ulepszone cienie RT dają o sobie znać), a jednak Performance odznacza się znacznie przyjemniejszą rozgrywką. Jak grać w kompletną edycję Cyberpunka 2077: Phantom Liberty, to tylko tak.