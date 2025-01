Recenzja gry Cyberpunk 2077 Phantom Liberty PC. Czy Update 2.0 i przygody w Dogtown naprawią wszystkie grzechy przeszłości?

Koleje losów związane z grą CD Projektu to materiał na nie lada dokument - najlepiej wieloczęściowy. Kilka lat temu powszechnie uwielbiani twórcy wiedźmińskiej trylogii zaostrzyli nam apetyt na tytuł umiejscowiony w dystopijnym świecie bazującym na wizji Mike'a Pondsmitha. Kto w choć minimalnym stopniu śledził ówczesne trendy, ten chyba nie mógł przeoczyć reklamowej ekspansji warszawskiego studia. Materiały wideo, merchandising, wreszcie zatrudnienie Keanu Reevesa i jego słynne "You're breathtaking" w trakcie E3 z roku 2019. A następnie huczna premiera, kosztująca Redów naprawdę wiele.

Autor: Szymon Góraj

Branża gier pełna jest spektakularnych wzlotów i równie efektownych upadków, ale przypadek polskiej ekipy to coś absolutnie wyjątkowego. Rzadko kiedy na przestrzeni raptem kilku tygodni spojrzenie na daną firmę zmienia się w sposób tak znaczący. Szereg niespełnionych obietnic, rozliczne bugi, katastrofalne w skutkach przeniesienie gry na poprzednią już generację konsol. Do tego raz za razem na wierzch wychodziły inne problemy i nieporozumienia, jak kwestia traktowania pracowników wewnątrz firmy. Tym samym studio będące wcześniej synonimem przyjaznej graczom przystani znalazło się w zupełnie innym miejscu.

Cyberpunk 2077 to jeden z najbardziej niejednoznacznych tytułów w historii branży, o którym powiedziano już niemal wszystko. Po latach spędzonych na naprawie gry i własnego wizerunku CD Projekt Red wprowadza ostatnie poprawki w postaci aktualizacji 2.0 oraz potężnego rozszerzenia.

Jeszcze na pewnym etapie zeszłego roku trudno byłoby uwierzyć w jakieś znaczące odkupienie CD Projektu na tym polu. Niemniej jednak rozpoczęto żmudny proces odzyskiwania zaufania fanów. A przebiegał on w dużej mierze niekonwencjonalnie. Bardzo ważnym punktem był na przykład Cyberpunk: Edgerunners - serial anime zamówiony na platformę Netflix, który skupia się na życiu pewnego młodego outsidera z Night City. Wybieg okazał się strzałem w dziesiątkę. Losy Davida Martineza, Lucy i reszty gangu przypadły do gustu większości widzów, zostały zresztą świetnie wypromowane i sprawnie zaimplementowane do samej gry (można m.in. wymienić się SMS-ami z jednym z bohaterów serii). W zeszłym miesiącu zaś premierę miała książka Rafała Kosika pt. Cyberpunk 2077: Bez przypadku. Jeden z najważniejszych pisarzy polskiej fantastyki bezbłędnie wpisał się w obrany plan, rozwijając uniwersum od nieco innej strony, jednocześnie pewnymi wątkami przygotowując nas na prawdopodobnie jedyne rozszerzenie gry. Ta swoista taktyka żabich skoków zaczynała przynosić efekty.

Tym sposobem wchodzimy w finalną fazę gaszenia własnoręcznie wznieconego pożaru. Bo nie mamy do czynienia jedynie z dodatkiem do Cyberpunka. Wszelkie zapowiedzi polskich deweloperów wskazywały na to, że wreszcie dostaniemy produkt w przybliżeniu taki, jaki pierwotnie miał być wypuszczony w grudniu 2020 roku. I można z przekąsem stwierdzić, że określanie ocenianej wersji gry jako 2.0 jest trochę na wyrost, bo w rzeczywistości dopiero teraz wjeżdża nam 1.0, ale dajmy na razie temu spokój i przyjrzyjmy się rezultatom.