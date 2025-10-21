Mniej szklany Liquid Glass na iPhonie, iPadzie i MacBookach. Opcja w wersji 26.1 poprawia czytelność interfejsu

W okresie debiutu smartfonów z serii iPhone 17 firma Apple wydała stabilną wersję systemu iOS 26, który to wprowadził nowy design Liquid Glass. Jego cecha wyróżniająca leży w nazwie, ponieważ dzięki niemu elementy są nieco przezroczyste, niejako "szklane". Taka zmiana części użytkowników przypadła do gustu, a drugiej części nie, ale faktem jest, że czytelność interfejsu stała się trochę gorsza. Wkrótce Liquid Glass będzie można bardziej dostosować, więc powinno być lepiej.

Szklany interfejs w systemach iOS, iPadOS i macOS niebawem będzie można dostosować. W nowej wersji beta pojawiła się możliwość ustalenia tego, czy elementy mają być bardziej przezroczyste, czy wręcz przeciwnie.



Dotychczasowy wygląd Liquid Glass

Omawiana nowość wchodzi w skład aktualizacji iOS 26.1 Beta 4, choć mowa tu także o wersjach testowych dla macOS i iPadOS. W ustawieniach pojawiły się opcje, które pozwalają dostosować wygląd interfejsu. Dzięki jednej z nich Liquid Glass będzie bardziej stonowany, a dokładniej każdy element będzie mniej przezroczysty niż dotychczas (przy okazji z nieco podkręconym kontrastem), a druga opcja umożliwi pozostanie ze szklanym interfejsem. Po wybraniu 1. opcji można liczyć na lepszą czytelność całego interfejsu, a przy tym być może także na korzystniejszy czas pracy (choć jest to tylko przypuszczenie, na którego potwierdzenie trzeba jeszcze trochę poczekać). Na poniższym wideo* możemy zobaczyć, jak wygląda wprowadzona zmiana.

*Prezentacja omawianej nowości od 1:54.

Pomniejszą, choć użyteczną zmianą w omawianej odsłonie systemu dla smarfonów z serii iPhone, jest również możliwość zablokowania przejścia do kamery z poziomu ekranu blokady poprzez gest przesunięcia w lewo. Jeśli sami chcemy skorzystać z edycji beta na swoich urządzeniach, to wystarczy udać się POD TEN ADRES, aby zarejestrować się w programie Apple Beta Software Program lub TUTAJ, aby stać się członkiem Apple Developer Program. Warto mieć jednak na uwadze, że wersje beta mogą powodować problemy na urządzeniach, więc jeśli np. swojego smartfona używamy na co dzień, to zdecydowanie lepiej poczekać na wydanie stabilnej wersji systemu.

*Różnica między programami: "Apple Beta Software Program zbiera opinie na temat wersji wstępnych oprogramowania. Apple Developer Program pozwala deweloperom testować i kompilować aplikacje. Uczestnicy programu Apple Beta Software Program mogą otrzymywać inne wersje beta, niż uczestnicy programu Apple Developer Program" (źródło).



Dotychczasowy wygląd Liquid Glass

Źródło: The Verge