Tydzień zmian w Anthropic to Claude dla naukowców, kodowanie w chmurze i najszybszy wzrost przychodów w historii firmy

Ostatni tydzień to absolutna ofensywa firmy Anthropic. Firma wypuściła nowy model Haiku, udostępniła Claude Code bezpośrednio w przeglądarce, a do tego uruchomiła dedykowane potężne rozwiązanie dla naukowców i sektora farmaceutycznego. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy CEO Dario Amodei ujawnił, że Anthropic jest najszybciej rosnącą firmą software w historii. Takiego tempa wzrostu świat technologii jeszcze nie widział.

Anthropic jest najszybciej rosnącą firmą software w historii – przychody wzrosły z 1 do 7 miliardów dolarów w zaledwie 9 miesięcy – potwierdził CEO Dario Amodei w odpowiedzi na kontrowersje polityczne wokół firmy.

Claude Haiku 4.5 to najnowszy model z rodziny 4, który Anthropic pozycjonuje jako alternatywę dla "małych" modeli konkurencji, GPT-4o mini czy Gemini Flash. Specyfikacja techniczna robi wrażenie. Okno kontekstu rozrosło się do 200 tys. tokenów, maksymalny output to aż 64 tys. tokenów (w porównaniu do zaledwie 8192 w poprzedniej wersji Haiku 3.5), a knowledge cutoff został przesunięty na luty 2025 roku. To na papierze. A jak wygląda praktyka? W benchmarku SWE-bench Verified, który testuje modele na prawdziwych problemach z GitHuba, Haiku 4.5 osiąga 73,3 proc. skuteczności.

Jest to wynik porównywalny z flagowym Claude Sonnet 4 sprzed kilku miesięcy, ale za jedną trzecią ceny i przy ponad dwukrotnie wyższej szybkości. W zadaniach z zakresu computer use, czyli sterowaniu interfejsem komputera, model osiąga 50,7 proc., co oznacza, że mniej więcej połowę zadań wykonuje poprawnie. Brzmi średnio? Pamiętajmy, że jeszcze rok temu tego typu możliwości w ogóle nie istniały. Dla porównania, GPT-4o mini oferuje podobne możliwości, ale przy 128 tys. tokenów kontekstu i wyższych kosztach output, choć tutaj szczegóły zależą od konkretnego zastosowania.

Druga nowość to Claude Code w przeglądarce, dostępna w wersji beta dla użytkowników planów Pro i Max. Dotychczas, żeby uruchomić Claude Code, trzeba było instalować narzędzia CLI, konfigurować środowisko lokalnie i zarządzać wszystkim z poziomu terminala. Teraz wystarczy przeglądarka. Podpinasz repozytorium z GitHuba, opisujesz zadanie, a Claude zajmuje się resztą w izolowanym środowisku sandbox uruchamianym w chmurze Anthropic. Co więcej, możesz prowadzić wiele sesji równolegle, każdą w osobnym kontenerze, a po zakończeniu pracy Claude automatycznie tworzy pull request z podsumowaniem zmian. Architektura bezpieczeństwa opiera się na izolowanych kontenerach z restrykcjami sieciowymi i filesystemowymi, a interakcje z Git-em przechodzą przez dedykowany serwer proxy, który weryfikuje, czy Claude ma dostęp tylko do autoryzowanych repozytoriów. Można też skonfigurować własne reguły sieciowe, na przykład pozwolić na pobieranie paczek npm, żeby model mógł uruchamiać testy. Cała implementacja została szczegółowo opisana na blogu inżynieryjnym Anthropic. Bonusem jest to, że Claude Code zadebiutował też na iOS w early preview, co teoretycznie umożliwia kodowanie z telefonu, choć trudno wyobrazić sobie produktywną pracę programistyczną na takim ekranie.

Trzeci filar ostatniego tygodnia to Claude for Life Sciences, czyli dedykowane rozwiązanie dla naukowców, klinicystów i firm farmaceutycznych. Anthropic dodał integracje z platformami jak Benchling (zarządzanie eksperymentami), BioRender (biblioteka ilustracji naukowych), PubMed (baza artykułów biomedycznych), Scholar Gateway firmy Wiley, Synapse.org czy 10x Genomics. Dzięki tym konektorom Claude może bezpośrednio przeszukiwać miliony artykułów naukowych, generować ilustracje z zweryfikowanych bibliotek graficznych i odpowiadać na pytania badaczy z linkami do oryginalnych źródeł eksperymentów. To praktycznie zamienia asystenta AI w cyfrowego współpracownika laboratoryjnego, który nie tylko rozumie specjalistyczną terminologię, ale też operuje na rzeczywistych danych badawczych.

Do tego wprowadzili Agent Skills, czyli foldery z instrukcjami, skryptami i zasobami, które Claude może wykorzystywać do konsekwentnego wykonywania protokołów naukowych. Pierwszym skill-em jest `single-cell-rna-qc`, który przeprowadza kontrolę jakości i filtrowanie danych z sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek zgodnie z najlepszymi praktykami z ekosystemu scverse. Wydajność Claude Sonnet 4.5 w zadaniach naukowych również wzrosła. W teście Protocol QA, który sprawdza rozumienie instrukcji laboratoryjnych, model uzyskał wynik 0,83 - lepiej niż przeciętny człowiek (0,79). Wśród partnerów korzystających z Claude for Life Sciences znaleźli się giganci jak Sanofi, Novo Nordisk, Genmab czy uniwersytety Stanford i Broad Institute MIT-Harvard. Rozwiązanie jest dostępne przez claude.com oraz AWS Marketplace, a wkrótce także na Google Cloud Marketplace.

To wszystko dzieje się w kontekście rekordowego wzrostu biznesowego. Dario Amodei, CEO Anthropic, w ubiegłym tygodniu opublikował oświadczenie odpowiadające na oskarżenia ze strony administracji Trumpa o nadmierną regulację AI i polityczne stronnictwo. Przyznał w nim, że Anthropic jest "najszybciej rosnącą firmą software w historii", gdyż przychody skoczyły z 1 mld dolarów na początku roku do 7 mld dolarów rocznie obecnie. To tempo wzrostu, którego nie osiągnęły ani Google, ani Facebook, ani żaden inny technologiczny gigant w podobnej fazie rozwoju. OpenAI ma osiągnąć około 10-11 mld przychodów w 2025, ale startowało z wyższej bazy. Równolegle Reuters donosi, że Anthropic prowadzi rozmowy z Google na temat kontraktu chmurowego wartego dziesiątki mld dolarów. Taka umowa mogłaby stać się największą transakcją w historii cloud computingu i jednocześnie zaostrzeniem rywalizacji między Google a Amazonem, obecnym głównym dostawcą infrastruktury dla Anthropic. Firma we wrześniu zamknęła rundę finansowania Series F na poziomie 13 mld dolarów przy wycenie 183 mld, dzięki czemu jest jednym z najbardziej wartościowych startupów AI na świecie, zaraz za OpenAI.

Nie wszystko jest jednak idealne. Badanie opublikowane przez Where's Your Ed At ujawniło, że Anthropic wydaje na AWS około 100 proc. swoich przychodów, co oznacza, że firma wciąż operuje bez zysku, reinwestując wszystkie wpływy w infrastrukturę obliczeniową i rozwój modeli. To typowy scenariusz dla start-upów AI walczących o dominację rynkową, ale pokazuje też, jak kapitałochłonna jest ta branża. Miesięczny wzrost przychodów o 83 mln dolarów idzie w parze ze wzrostem kosztów AWS o prawie 35 mln.

Źródło: Anthropic, Reuters, Where's Your Ed At