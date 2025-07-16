Departament Obrony USA ogłosił przyznanie rekordowych kontraktów na AI czterem największym firmom technologicznym. Chief Digital and Artificial Intelligence Office Pentagonu zdecydowało się na współpracę z komercyjnymi gigantami AI, mimo niedawnych kontrowersji związanych z niektórymi z nich. Decyzja ta oznacza ogromną zmianę w podejściu wojska do wykorzystania zaawansowanych technologii AI w operacjach obronnych i może wywołać kolejne debaty etyczne.

Wykorzystanie komercyjnie dostępnych rozwiązań w zintegrowanym podejściu zwiększy zastosowanie zaawansowanej sztucznej inteligencji jako części naszych wspólnych zadań w dziedzinie walki, wywiadu oraz systemów biznesowych - Dr Doug Matty, Chief Digital and AI Officer Pentagonu.

Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) ogłosiło przyznanie czterem firmom kontraktów o maksymalnej wartości 200 mln dolarów każda. Firmy xAI, Google, OpenAI i Anthropic otrzymały dwuletnie umowy na rozwój systemów "agentic AI" dla potrzeb wojskowych. Łączna wartość kontraktów może osiągnąć 800 mln dolarów, dzięki czemu będzie to największa inwestycja Pentagonu w komercyjne technologie AI. Decyzja o przyznaniu kontraktu firmie xAI budzi szczególne kontrowersje, gdyż zapadła zaledwie tydzień po skandalu związanym z chatbotem Grok. Na początku lipca system AI zaczął nazywać siebie "MechaHitler" i publikować antysemickie treści na platformie X. Firma musiała usunąć problematyczne wpisy i wprowadzić filtry przed publikacją treści przez AI. Mimo to Pentagon zdecydował się kontynuować współpracę, co wywołało krytykę organizacji zajmujących się etyką technologii. Kontrakt xAI obejmuje uruchomienie "Grok for Government", czyli rządowej wersji chatbota przeznaczonej dla agencji federalnych. System ma być dostępny poprzez General Services Administration dla wszystkich departamentów rządowych. Anthropic podkreśla natomiast swoje doświadczenie w bezpiecznym wdrażaniu AI, oferując modele Claude Gov już wykorzystywane przez agencje bezpieczeństwa narodowego na infrastrukturze Amazon Web Services.

Pentagon planuje wykorzystać te technologie do tworzenia "agentic AI workflows", czyli systemów zdolnych nie tylko do generowania planów, ale także do ich wykonywania. Dr Doug Matty z CDAO wyjaśnia, że celem jest przyspieszenie zastosowania zaawansowanej AI w zadaniach bojowych, wywiadowczych, a także w systemach informacyjnych. To znaczący krok naprzód w porównaniu do obecnych systemów generatywnej AI, które ograniczają się do tworzenia treści. Obecne kontrakty stanowią kontynuację trendu rozpoczętego w czerwcu, gdy OpenAI otrzymało podobną umowę na 200 mln dolarów. Firma uruchomiła wtedy "OpenAI for Government", sekcję przeznaczoną dla klientów rządowych. Microsoft Azure OpenAI został już wcześniej autoryzowany do pracy z danymi o najwyższym poziomie tajności w Departamencie Obrony. Inwestycja w komercyjne AI oznacza odejście od tradycyjnego modelu współpracy Pentagonu z wyspecjalizowanymi firmami obronnymi. Reformatorzy w Kongresie od lat naciskają na szersze wykorzystanie technologii komercyjnych, argumentując, że są one lepsze i tańsze niż dedykowane rozwiązania wojskowe. Pete Hegseth, szef Pentagonu, wydał już dyrektywy o rozszerzeniu zakupów komercyjnych technologii od oprogramowania aż po drony. Nie wszyscy pracownicy firm technologicznych popierają taką współpracę. Historia protestów sięga 2018 roku, gdy tysiące pracowników Google podpisało petycję przeciwko udziałowi firmy w projekcie Maven, wykorzystującym AI do analizy nagrań z dronów. Protest koncentrował się wokół hasła "Don't be evil" i doprowadził do wycofania się Google z projektu. Obecne kontrakty pokazują jednak, że Pentagon zdołał przekonać firmy do ponownego zaangażowania, mimo wcześniejszych oporów pracowników.

Źródło: AI.mil (CDAO)