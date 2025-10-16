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Nowa polityka OpenAI. ChatGPT będzie mógł generować treści erotyczne po implementacji systemu weryfikacji wieku

Maciej Lewczuk | 16-10-2025 15:00 |

Nowa polityka OpenAI. ChatGPT będzie mógł generować treści erotyczne po implementacji systemu weryfikacji wiekuSztuczna inteligencja od dawna flirtowała z tematami tabu, a użytkownicy na całym świecie szukali sposobów na obejście moralnych bezpieczników wbudowanych w modele językowe. Do tej pory najwięksi gracze, z OpenAI na czele, trzymali się twardej linii, kategorycznie odcinając się od treści dla dorosłych. Wygląda jednak na to, że mur właśnie runął. Firma, która dała światu ChatGPT, ogłosiła zmianę, która jeszcze niedawno wydawała się absolutnie niemożliwa.

OpenAI, uginając się pod presją konkurencji i użytkowników, otwiera puszkę Pandory, legalizując treści erotyczne na ChatGPT, co na zawsze zmieni krajobraz wirtualnych interakcji.

Nowa polityka OpenAI. ChatGPT będzie mógł generować treści erotyczne po implementacji systemu weryfikacji wieku [1]

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Sam Altman oficjalnie potwierdził, że ChatGPT otrzyma możliwość generowania treści erotycznych dla zweryfikowanych dorosłych użytkowników. "W grudniu, wraz z pełnym wdrożeniem systemu weryfikacji wieku i zgodnie z naszą zasadą 'traktowania dorosłych użytkowników jak dorosłych', pozwolimy na jeszcze więcej, włącznie z erotyką dla zweryfikowanych dorosłych", napisał na platformie X. To drastyczna zmiana względem dotychczasowej polityki OpenAI, która zabraniała takich treści w większości kontekstów. Decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na liczne skargi użytkowników dotyczące nadmiernych ograniczeń. Altman przyznał, że ChatGPT został "dość restrykcyjny", aby chronić przed problemami zdrowia psychicznego, ale takie podejście uczyniło chatbota "mniej przydatnym i przyjemnym dla wielu użytkowników, którzy nie mają problemów ze zdrowiem psychicznym". Sytuacja przypomina klasyczny dylemat między uniwersalnym bezpieczeństwem a indywidualną swobodą, czyli jak nastawić termostat w biurze, żeby było komfortowo dla wszystkich.

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Zmiany nie ograniczają się tylko do treści dla dorosłych. OpenAI planuje także wprowadzenie opcji personalizacji osobowości ChatGPT. Użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą, aby chatbot odpowiadał "w bardzo ludzki sposób, używał mnóstwa emoji czy zachowywał się jak przyjaciel". To reakcja na kontrowersje związane z wprowadzeniem GPT-5 w sierpniu, gdy użytkownicy masowo skarżyli się na "zimny" i mechaniczny ton nowego modelu. Wielu anulowało subskrypcje, porównując nową wersję do "skóry martwego przyjaciela". Czas upublicznienia tej decyzji budzi pytania. Zapowiedź Altmana pojawia się zaledwie dwa miesiące po pozwie rodziców 16-letniego Adama Raine'a, który popełnił samobójstwo rzekomo po otrzymaniu "zachęty" od ChatGPT. OpenAI wprowadził wówczas dodatkowe zabezpieczenia i powołał ośmioosobową radę ekspertów ds. wpływu AI na zdrowie psychiczne. Teraz jednak firma idzie w przeciwną stronę, twierdząc, że dysponuje nowymi, znacznie ulepszonymi narzędziami do wykrywania użytkowników w kryzysie psychicznym.

Nowa polityka OpenAI. ChatGPT będzie mógł generować treści erotyczne po implementacji systemu weryfikacji wieku [2]

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Dla branży to sygnał większych zmian w podejściu do AI. Meta podobnie ogłosiła system ograniczeń dla nieletnich na Instagramie inspirowany klasyfikacją filmową PG-13. OpenAI próbuje stworzyć dwutorowy system, czyli rygorystyczne zabezpieczenia dla młodszych użytkowników przy jednoczesnym zniesieniu ograniczeń dla dorosłych. Pytanie brzmi, czy mechanizmy weryfikacji wieku okażą się wystarczająco skuteczne, aby uniknąć kolejnych kontrowersji prawnych i etycznych.

Źródło: Sam Altman (X)
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