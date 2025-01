Mac Studio oraz Mac Pro z układem Apple M2 Ultra oficjalnie. Poznaliśmy ich ceny oraz specyfikację techniczną

Gogle VR oraz udoskonalone systemy operacyjne to niejedyne nowości zaprezentowane przez Apple podczas wydarzenia WWDC 2023. W przyszłym tygodniu do sklepów trafią nowe stacje robocze skierowane do profesjonalistów zajmujących się m.in. obróbką wideo oraz grafiką 3D. Tegoroczne wersje Maca Studio oraz Maca Pro zostaną wyposażone w najszybszy układ Apple M2 Ultra, który ma zagwarantować kilkukrotnie wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji.

Apple oficjalnie zaprezentowało nowe wersje Maca Studio oraz Maca Pro, które trafią do sklepów już 13 czerwca. Dzięki układowi Apple M2 Ultra użytkownicy mogą spodziewać się kilkukrotnego wzrostu wydajności.

Za zauważalny wzrost wydajności tegorocznej wersji Maca Studio odpowiedzialny jest chip Apple M2 Ultra. Został wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym, skrywając łącznie 134 miliardy tranzystorów. SoC składa się 24-rdzeniowego procesora w konfiguracji big.LITTLE oraz zintegrowanego GPU wyposażonego w maksymalnie 76 rdzeni. Oprócz tego najbogatsze konfiguracje zaoferują nawet 192 GB zunifikowanej pamięci, której przepustowość sięgnie 800 GB/s. Użytkownicy w pełni wykorzystają możliwości monitorów 8K, a za sprawną komunikację bezprzewodową odpowiadają moduły Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 6E. Mac Studio (2023) dostępny będzie także w tańszej wersji z układem Apple M2 Max.

W przypadku Maca Pro procesory z serii Intel Xeon zostały ostatecznie zastąpione autorskimi układami M2 Ultra. Producent do dyspozycji użytkowników oddał sześć slotów PCIe 4.0, osiem portów Thunderbolt 4 oraz po dwa porty HDMI i Ethernet 10 Gb/s. Ponadto możliwe będzie podłączenie maksymalnie sześciu wyświetlaczy Pro Display XDR. Do sklepów trafi wariant wieżowy (tower) oraz stelażowy (rack). Osoby zainteresowane nowościami Apple będą musiały przygotować się na spory wydatek. Ceny prezentują się następująco:

Apple Mac Studio - od 11499 zł (od 10299 zł dla sektora edukacji)

Apple Mac Pro (wersja wieżowa) - od 39199 zł (od 36799 zł dla sektora edukacji)

Apple Mac Pro (wersja stelażowa) - 41999 zł (od 39199 zł dla sektora edukacji)

Źródło: Apple