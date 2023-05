Apple iPhone 16 Pro Max - mamy rendery i wymiary smartfona. iPhone 16 i 16 Plus z wyspą fotograficzną à la iPhone 12

Jakiś czas temu sieć obiegła informacja, iż modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max (Ultra) będą większe od poprzedników. Niedawno zostały również ujawnione pierwsze rendery przyszłorocznych modeli i ich dokładne wymiary. Nadto, jeden z użytkowników Twittera podzielił się ze społecznością przeciekami jakoby podstawowy iPhone 16 i iPhone 16 Plus mają dostać przeprojektowaną wyspę aparatów. Sprawdźmy zatem, czy przyszłoroczne modele faktycznie będą odczuwalnie większe w dłoniach użytkowników.

W myśl pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, można było dotychczasowe informacje poddawać pewnym wątpliwością. Jednak teraz serwis 9to5Mac udostępnił rendery i dokładne wymiary przyszłorocznego iPhone 16 Pro Max (Ultra). Czyni to wieści o większej przekątnej ekranów dla wyższych modeli smartfonów coraz bardziej prawdopodobną. Dla przypomnienia iPhone 16 Pro Max (Ultra) ma mieć przekątną ekranu równą aż 6,9 cala, względem 6,7 cala w iPhonie 15 Pro Max (Ultra). Według grafik szerokość przyszłorocznego modelu to 77,2 mm, co stanowi różnice o niespełna 0,5 mm względem iPhone’a 15 Pro Max (Ultra). Różnica w wysokości telefonu to 5,2 mm, gdyż ta dla planowanego modelu wynosi 165 mm. Niestety nie poznaliśmy jeszcze grubości przyszłorocznych smartfonów. Choć możemy się spodziewać, że ta również nieznacznie urośnie ze względów na planowany obiektyw peryskopowy.

Apple iPhone 16 Pro ma otrzymać wyświetlacz o przekątnej 6.3 cala. Jednak nie znamy jeszcze dokładnych wymiarów dla tego konkretnego modelu. Podsumowując, realny wzrost wymiarów urządzeń będzie dość nieznaczny i zapewne wzrost przekątnych w pewien sposób będzie rekompensowany przez jeszcze węższe ramki ekranów. Dodatkowo dzięki użytkownikowi Twittera o nicku Unknownz21 wiemy też, że podstawowe urządzenia z serii mają otrzymać zmienioną wyspę aparatów względem znanych już modeli. Powrócić ma pionowe ułożenie soczewek zbliżone do tego, które poznaliśmy w modelach z serii 12. Choć jak podaje leaker istnieje również alternatywny projekt dla wyspy aparatów.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model.



Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout.