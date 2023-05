Unia Europejska może zakazać sprzedaży iPhone'ów. Wszystko przez złącza USB-C wymagające certyfikatu MFi

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku popularne złącze Lightning odejdzie do lamusa, a użytkownicy nowych iPhone'ów będą musieli przyzwyczaić się do uniwersalnych portów USB-C. Jak jednak już pewnie wiecie od różnych źródeł, nadchodzące "piętnastki" i tak mają zostać wyposażone w mikroukład MFi, który będzie sprawdzał certyfikację podłączanego akcesorium. To może zaś oznaczać ograniczenie prędkości ładowania lub wolniejszy transfer plików. Na to nie chce zgodzić się Unia Europejska.

Komisarz europejski Thierry Breton wysłał Apple list ostrzegający firmę, że ograniczenie funkcjonalności złącza USB-C będzie niedozwolone i uniemożliwi sprzedaż iPhone'ów w Unii Europejskiej.

Jak donosi serwis MacRumors, komisarz europejski Thierry Breton wysłał Apple list ostrzegający firmę, że ograniczenie funkcjonalności złącza USB-C będzie niedozwolone i uniemożliwi sprzedaż iPhone'ów w Unii Europejskiej (gdy tylko prawo wejdzie w życie). List otrzymała niemiecka agencja prasowa DPA, natomiast sam raport mówi, że UE ostrzegła Apple w tej sprawie również podczas spotkania w połowie marca. Ponadto udało się ustalić, że UE do trzeciego kwartału tego roku zamierza opublikować specjalny przewodnik, aby zapewnić "jednolitą interpretację" prawodawstwa dot. standardu ładowania USB-C.

Czy to oznacza, że nadchodzący iPhone 15 ze złączem USB-C MFi (Made for iPhone) nie będzie mógł być sprzedawany w Europie? Nic z tych rzeczy. Pamiętajmy, że przepisy "wyłączające" inne złącza ładowania niż USB-C wchodzą w życie dopiero 28 grudnia 2024 roku. To oznacza, że na ten moment Apple - mówiąc kolokwialnie - może wprowadzać dowolne ograniczenia dot. portu USB-C nie tylko w iPhone'ach 15, a także iPhone'ach 16, które najprawdopodobniej zadebiutują parę miesięcy przed wejściem ustawy. Jesteśmy więc ciekawi rozwoju całej sytuacji. Nie zapominajmy, że cała sprawa póki co oparta jest na spekulacjach i przeciekach (podobnie jak list Thierry'ego Bretona) i tak naprawdę do końca nie wiemy, co konkretnie planuje gigant z Cupertino.

Źródło: MacRumors