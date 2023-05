iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają otrzymać nieco większy ekran i peryskopową kamerę z lepszym zoomem optycznym

Premiera iPhone’ów 15 zbliża się wielkimi krokami. Od czasu do czasu pojawiają się także informacje dotyczące specyfikacji sprzętu z generacji, która nastąpi po nich. W przypadku modeli opatrzonych oznaczeniem Pro nastąpią pewne zmiany w wyświetlaczu. Można też będzie liczyć na nową kamerę, która nie będzie ograniczona wyłącznie do najdroższego wariantu iPhone’a. Klienci zwykłych edycji smartfonów Apple będą jednak pewnie nieco rozczarowani.

Według najnowszych doniesień, droższe warianty iPhone'a 16 zostaną wyposażone w ekrany 6,3 i 6,9 cala. Trafi do nich także peryskopowa kamera, która pozwoli na znacznie większy zoom optyczny.

Według aktualnych doniesień iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max otrzymają nieco większe ekrany. W przypadku tego pierwszego modelu wyniesie on 6,3 cala. Drugi ma cechować się wyświetlaczem 6,9 cala. Nastąpi zatem wzrost o 0,2 cala, ale trzeba zaznaczyć, że są to wymiary szacunkowe, więc w rzeczywistości różnice mogą być nieco inne. Prawdopodobnie oznacza to, że w praktyce obszar wyświetlania będzie trochę mniejszy, niż wynikałoby to z ujawnionych informacji, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Oczywiście wzrost rozmiarów ekranu nie będzie bardzo znaczący, ale podejrzewa się, że może mieć związek z wprowadzeniem nowego rozwiązania konstrukcyjnego aparatu.

Apple is working on two Pro models

for the iPhone 16 series, with increased display panel sizes (the actual display area is a bit smaller):



D93 - 6.3”



D94 - 6.9”



Both models are set to feature the new periscope lens, unlike the 15 lineup where it’s restricted to the Pro Max. — Unknownz21 (@URedditor) May 16, 2023

Ekrany modeli pozbawionych dopisku Pro mają cechować się identycznymi wymiarami, co iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus. Nie dostaną one także peryskopowej kamery, która trafi do droższych wariantów. Debiut rozwiązania jest spodziewany już we wrześniu bieżącego roku, razem z premierą iPhone’a 15 Pro Max. Najbliższa generacja najprawdopodobniej zaoferuje ją tylko w przypadku urządzenia z najwyższego segmentu cenowego. W kolejnej zaś trafi także do nieco tańszego iPhone’a 16 Pro. Peryskopowa kamera ma załamywać światło za pomocą lustra lub pryzmatu, co da soczewce większą przestrzeń do akomodacji. Obecne rozwiązania ograniczają ją z uwagi na niewielką grubość smartfonów. Nowa kamera ma umożliwić pięcio- lub nawet sześciokrotny zoom optyczny. Premiera iPhone'ów 16 spodziewana jest w 2024 roku.

Źródło: WCCFTech, TechSpot