Apple iPhone 15 i iPhone 15 Plus mają otrzymać aparat fotograficzny znany z modeli Pro

Zeszłoroczne smartfony Apple iPhone 14 i iPhone 14 Plus raczej nie należą do specjalnie rozchwytywanych urządzeń. Cóż, nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę, że pod wieloma względami oferują one niemal to samo co iPhone'y sprzed dwóch czy trzech lat. Na szczęście wiele wskazuje na to, że gigant nie pozwoli sobie na tak długą stagnację i wprowadzi do swoich nowych podstawowych modeli sporo nowości, w tym także ulepszony aparat fotograficzny.

Nadchodzące smartfony iPhone 15 i iPhone 15 Plus mają otrzymać sensor 48 MP znany z dotychczasowych modeli Pro. Użytkownicy mają więc prawo oczekiwać lepszej jakości zdjęć.

Według najnowszych doniesień iPhone 15 i iPhone 15 Plus wyróżnią się nie tylko wycięciem Dynamic Island czy złączem USB-C, ale także nowym aparatem fotograficznym znanym z dotychczasowych modeli Apple z dopiskiem Pro. Nie chodzi jednak o wielką wysepkę z trzeba obiektywami, lecz o pojedynczy sensor 48 MP umożliwiający robienie bardziej szczegółowych zdjęć ProRAW. Trudno jednak przypuszczać, by użytkownicy otrzymali wszystkie funkcje fotograficzne znane z wersji Pro. Najpewniej chodzi jedynie o zapewnienie użytkownikom lepszej jakości zdjęć.

Co ciekawe, jak dodaje źródło, nowy sensor dla podstawowych iPhone'ów 15 ma spore problemy z odpowiednim uzyskiem, co podobno wykazały ostatnie kontrole łańcucha dostaw. To może oznaczać opóźnienia w produkcji smartfonów. Póki co oczekuje się, że urządzenia zostaną wprowadzone na rynek we wrześniu, jednak w obliczu takiej wiadomości warto czekać na kolejne newsy w tej sprawie. Warto dodać, że droższe modele iPhone 15 Pro będą różniły się nie tylko dodatkowym obiektywem aparatu, lecz także 8 GB RAM-u, nowym chipem A17 Bionic czy tytanową obudową.

