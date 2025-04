StarCraft - nowa odsłona legendarnej serii może nie być tworzona przez zespół Blizzarda. Południowokoreańska firma na horyzoncie

Jakkolwiek seria Diablo nadal jest prężnie rozwijana, inna wielka marka Blizzarda nadal czeka na kolejną odsłonę po długiej przerwie. Od StarCraft 2: Legacy of the Void z 2015 roku projektów nie przybywa (nie licząc rzecz jasna remastera "jedynki" crossoveru z Hearthstone, ale to przecież nie to samo). Co jakiś czas pojawiają się pewne plotki (szczególnie ostatnio), ale dopiero teraz być może wreszcie doczekaliśmy się prawdziwych konkretów.

Istnieje opcja, że marka StarCraft zostanie rozwijana pod okiem nie Blizzarda, a Nexon, który miał wygrać w walce o prawa do niej.

Od kilku miesięcy miała trwać batalia o prawa do jednego z najważniejszych IP Blizzarda. Kandydatów miało być czterech. Netmarble, właściciele między innymi Game of Thrones: Kingsroad, czy Lineage 2: Revolution, Krafton (PUBG, The Callisto Protocol), NCSosft od chociażby Throne and Liberty i wreszcie Nexon - gigant, który ostatnio wydał The First Berserker: Khazan. Każde ze stronnictw podało szereg swoich propozycji, jak mogliby reaktywować potężną markę. Wygląda na to, że triumfatorem mogła zostać ostatnia z wymienionych firm.

Zgodnie z doniesieniami azjatyckich mediów, znane przede wszystkim z promowania gier MMO Nexon ma z błogosławieństwem Blizzarda zrobić coś ze Starcraftem. Co konkretnie, trudno powiedzieć. Poza oczywistą odpowiedzią w postaci nowej strategii, możliwości jest zdecydowanie więcej - wszak seria ta do dziś cieszy się wielką popularnością chociażby na rynku azjatyckim. Wielu niewątpliwie skłaniałoby się ku Starcraft Ghost, anulowanemu projektowi będącemu skrzyżowaniem trzecioosobowego shootera oraz skradanki. Poza tym, Nexon miał jeszcze załatwić sobie prawa do wypuszczenia na rynek Korei i Japonii Overwatch Mobile.

Źródło: VG247