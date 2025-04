Premiera smartfona CMF Phone 2 Pro oraz słuchawek CMF Buds 2, Buds 2 Plus i Buds 2a. Opłacalność przede wszystkim

CMF Phone 1 to do dziś niezwykle ciekawy smartfon dla niewiele wymagających konsumentów. Z jednej strony oferuje naprawdę solidną specyfikację jak na swoją cenę, aczkolwiek z drugiej nieco rozczarowuje licznymi oszczędnościami, wliczając w to chociażby brak popularnego dziś NFC. Na szczęście jego następca zapowiada się znacznie atrakcyjniej. Tym razem modułu do płatności zbliżeniowych już nie zabrakło, a dane techniczne prezentują się jeszcze bardziej zachęcająco.

Zamówienia przedpremierowe ruszają dziś, czyli 28 kwietnia, natomiast oficjalna sprzedaż nowych produktów CMF by Nothing rozpocznie się 6 maja.

CMF by Nothing poszerza właśnie swoje portfolio o smartfona Phone 2 Pro. Urządzenie ma stosunkowo smukłą (7,8 mm) i lekką konstrukcję (185 g) odznaczającą się niecodziennym designem. Producent pokusił się o zastosowanie śrub ze stali nierdzewnej, a także aluminiowej ramki aparatu. Najciekawiej wygląda jednak wnętrze telefonu. Producent zastosował tutaj chip MediaTek Dimensity 7300-Pro współpracujący z 8 GB RAM-u i 128 pamięci wewnętrznej UFS 2.2. O sprawne działanie gier i aplikacji można być więc raczej spokojnym. Co jednak szczególnie zaskakuje, mamy tutaj zestaw trzech tylnych aparatów z sensorem głównym 50 MP (niestety bez OIS), aparatem ultraszerokokątnym 8 MP oraz... teleobiektywem 50 MP zapewniającym zooma optycznego x2.0. Inne istotne atuty smartfona to 6,77-calowy ekran AMOLED FHD+ 120 Hz, bateria 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W oraz kompatybilność z trzema nowymi akcesoriami, które debiutują wraz z telefonem: uniwersalnym etui, wymiennymi obiektywami (typu Fisheye i Makro) oraz portfelem pełniącym funkcję podstawki.

CMF Phone 2 Pro Procesor MediaTek Dimensity 7300-Pro Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,77 cala AMOLED 120 Hz

jasność do 3000 nitów, Ultra HDR, 10-bit

2392 x 1080 px Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G Kamera przednia 16 MP, f/2.45 Kamery tylne 50 MP, f/1.88, 1/1.57", PDAF, EIS - aparat główny

8 MP, f/2.2, 1/4.0", 119,5˚ - ultraszerokokątny

50 MP, f/1.85, 1/2.88", PDAF - teleobiektyw zoom x2.0 Akumulator 5000 mAh / 33 W (+zwrotne 5 W) System operacyjny Android 15 z NothingOS

3 duże aktualizacje + 6-letnie wsparcie bezpieczeństwa Wymiary i waga 164 x 78 x 7,8 mm

185 g Wersje kolorystyczne czarna, jasnozielona, biała, pomarańczowa Inne IP54, USB-C 2.0, czytnik linii papilarnych (optyczny), Essential Key, slot na kartę microSD do 2 TB Cena 8+128 GB - 999 zł

Wśród nowości od CMF by Nothing znajdziemy także odświeżoną linię słuchawek bezprzewodowych, która obejmuje produkty do szerokiego zakresu zastosowań – od codziennego słuchania po bardziej zaawansowane multimedia i spersonalizowany dźwięk. Mowa tutaj o modelach Buds 2, Buds 2 Plus i Buds 2a. Ten pierwszy ma wyróżniać się strojeniem Dirac Opteo, hybrydowym ANC 48 dB i efektem dźwięku przestrzennego. Wariant z Plusem został wyposażony dodatkowo w przetwornik LDAC Hi-Res, funkcję kompensacji słuchu i pełną personalizację korektora. Buds 2a to z kolei podstawowa opcja, która ma zapewniać wysokiej jakości dźwięk z 42dB ANC, przetwornikiem z bio-włókna i głębokimi basami. Tak prezentują się ceny wszystkich nowości od CMF by Nothing:

CMF Phone 2 Pro

8 + 128 GB – 999 PLN

CMF Buds

CMF Buds 2 – 190 PLN (w sklepie nothing.tech)

CMF Buds 2 Plus – 229 PLN

CMF Buds 2a – 150 PLN (w sklepie nothing.tech)

Wszystkie produkty będą dostępne w sklepie nothing.tech i u partnerów detalicznych. Zamówienia przedpremierowe ruszają dziś, czyli 28 kwietnia, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 6 maja. Ponadto wyłącznie w sklepie nothing.tech nabyć można następujące akcesoria:

Uniwersalne etui - 95 PLN

Wymienne obiektywy (rybie oko i makro) - 135 PLN

Portfel/stojak - 135 PLN

Zestaw 1 - pokrowiec + portfel/stojak lub obiektywy - 175 PLN

Zestaw 2 - pokrowiec + portfel/podstawka + obiektywy - 175 PLN

Źródło: CMF by Nothing