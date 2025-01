CMF Phone 1 - powiew świeżości na rynku smartfonów. Unikalna konstrukcja, dobra specyfikacja i atrakcyjna cena

Utworzona w październiku 2020 roku przez współzałożyciela marki OnePlus — Carla Peia — firma Nothing cieszy się dziś całkiem sporą rozpoznawalnością. Trzy lata później jej twórca stworzył submarkę CMF by Nothing, która miała na celu zaoferowanie swoim potencjalnym klientom przystępnych cenowo urządzeń. Pierwszy smartfon tej marki właśnie został zaprezentowany. Podobnie jak w przypadku smartfonów firmy Nothing, CMF Phone 1 także wyróżnia się dość unikalną cechą.

CMF Phone 1 jest już dostępny do kupienia. Pierwszy smartfon od submarki Nothing ma bardzo charakterystyczną i zarazem przydatną cechę, całkiem dobrą specyfikację, a przy tym jest naprawdę korzystnie wyceniony.

Zanim przejdziemy do samej specyfikacji, warto omówić funkcjonalność smartfona CMF Phone 1. Jego tylny panel, który jest wykonany z tworzywa sztucznego, można zdjąć i wymienić na inny. W tym celu wystarczy odkręcić trzy śrubki (w zestawie otrzymujemy mini śrubokręt). W prawym dolnym rogu znajduje się z kolei element, do którego można przytwierdzić dodatkowe akcesoria — tych mamy obecnie trzy: mała nóżka stanowiąca podstawkę dla smartfona, smycz oraz etui na karty płatnicze (magnetyczne). Trzeba przyznać, że takie oryginalne podejście do utartych schematów wydaje się całkiem praktyczne. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się przy okazji na łatwo wymienny akumulator — do tego, co prawda mamy szybszy dostęp, ale jest on tak samo podłączony (i przyklejony), jak w każdym innym smartfonie.

CMF Phone 1 Procesor MediaTek Dimensity 7300 5G (4 nm)

4 x 2,5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G615 MC2 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 lub 256 GB Wyświetlacz 6,67" 2400 x 1080 px, Super AMOLED (20:9)

120 Hz, 700 nitów (typowo), 2000 nitów (peak), HDR10+ Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G

GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS Porty, złącza i sloty USB typu C, Slot na karty microSD (do 2 TB) Norma IP IP52 Aparat główny 50 MP (f/1.8) Aparat przedni 16 MP (f/2.0) Akumulator 5000 mAh / 33 W Wymiary i waga 164 x 77 x 8 lub 9 mm / 197 lub 202 g

(klasyczna wersja lub z wegańską skórą) System Nothing OS 2.6 (Android 14) Wsparcie 2 duże aktualizacje Androida i 3 lata aktualizacji zabezpieczeń Dodatki Akcesorium służące jako podstawka - 109 zł

Etui na karty płatnicze - 109 zł

Dodatkowy panel tylny - 149 zł

Smycz - 109 zł Dostępność 8/128 GB - 12 lipca 2024 roku

8/256GB - 23 lipca 2024 roku Cena 8/128 GB - 869 zł

8/256 GB - 1099 zł

Urządzenie nie musi się także wstydzić swojej specyfikacji. Mamy bowiem dostęp do przyzwoitego procesora od firmy MediaTek, a zarazem sprzęt zapewnia nam 8 GB pamięci RAM i nawet 256 GB pamięci flash. Ekran to panel Super AMOLED o dość typowej przekątnej 6,67-cala, który wyróżnia się 120-hercowym odświeżaniem i jasnością szczytową na poziomie 2000 nitów. W przypadku łączności mamy dostęp do Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i 5G, jednak do pełni szczęścia zabrakło NFC. Bardzo miłym dodatkiem jest slot na karty pamięci microSD. Zaplecze fotograficzne to tylko dwie jednostki (trzy, jeśli weźmiemy pod uwagę 2 MP czujnik głębi), natomiast i tak większość użytkowników nie wykorzystuje innych aparatów, więc dla sporej grupy osób nie będzie to żadną wadą. Na dodatek mamy akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania. Jedną z wielu zalet jest także cena, którą ustalono na 869 zł dla wersji 8/128 GB. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: CMF by Nothing