CMF by Nothing - oficjalne wprowadzenie nowej submarki Nothing, która przyniesie ze sobą budżetowe urządzenia

W trakcie rozwoju wielu firm technologicznych bardzo często następuje dość ciekawy zwrot — przedsiębiorstwo tworzy swoją submarkę, która zajmuje się produkcją urządzeń w określonym przedziale cenowym i oddziela docelową ofertę. Zazwyczaj wiąże się to z budżetowymi rozwiązaniami. Mamy więc Xiaomi i jej POCO oraz Redmi lub Huawei i submarkę Honor, która w 2020 roku została sprzedana innemu podmiotowi. Przyszedł czas na zmiany w firmie Nothing - marka CMF by Nothing stała się właśnie rzeczywistością.

Firma Nothing przedstawiła swoją nową submarkę CMF by Nothing. Tak jak w przypadku innych firm stosujących ten zabieg, nowa marka będzie się skupiać na przystępnych cenowo urządzeniach.

Mimo że Nothing dopiero teraz informuje o wprowadzeniu zmian w firmie, to wiedzieliśmy o nich już jakiś czas temu. Stało się to przy okazji nieoficjalnych doniesień na temat powstającego smartwatcha firmy - Nothing Watch 1. Już wtedy była mowa o tym, że Nothing zaprezentuje swoje nowe urządzenie pod inną marką. Tak też właśnie się stanie, ponieważ wprowadzona marka CMF by Nothing będzie się koncentrować na dostarczaniu urządzeń, na które więcej osób będzie mogło sobie pozwolić. Pierwszymi sprzętami submarki będzie właśnie smartwatch oraz bezprzewodowe słuchawki. Ich premiera ma się odbyć jeszcze przed końcem tego roku (2023 r.)

W następnych miesiącach z pewnością usłyszymy więcej szczegółów na temat tych nowości. Nothing staje się więc marką "Premium", która będzie się skupiała na wprowadzaniu swoich oryginalnych rozwiązań do urządzeń mobilnych. Możemy założyć, że ceny pierwszego Nothing Phone'a z pewnością nie wrócą do tej linii (co po części pokazała druga odsłona). Mamy więc do czynienia z analogiczną sytuacją, co w przypadku Xiaomi - firma wprowadziła submarkę Redmi trzy lata po rozpoczęciu działalności, z kolei osobną marką stała się ona kolejne 5 lat później (2018 r.). Natomiast Nothing Phone istnieje od końcówki 2020 roku, więc okres jest bardzo podobny. Rzecz jasna było to tylko kwestią czasu, ponieważ takie praktyki nie są niczym nowym w tej branży.

Źródło: YouTube@Nothing