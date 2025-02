Nothing Phone (2) - oficjalna premiera smartfona ze Snapdragon 8+ Gen 1 oraz udoskonalonym interfejsem Glyph

Firma Nothing jest stosunkowo nowym graczem na rynku urządzeń mobilnych, a mimo to zdążyła zdobyć szerokie grono zadowolonych klientów. Nietrudno się dziwić, ponieważ od dłuższego czasu w świecie smartfonów niemal każdy wyglądał tak samo. Trend ten przełamał pierwszy Nothing Phone, oferując przezroczysty tył z zintegrowanym systemem powiadomień na bazie podświetlanych paneli. Właśnie zadebiutował jego następca. Czy okaże się równie udany?

Swój debiut zaliczył właśnie następca całkiem dobrze przyjętego smartfona Nothing Phone. Model oznaczony numerem 2 przynosi kilka zmian do konstrukcji oraz lepszą wydajność, choć odbywa się to kosztem ceny.

Największe zmiany możemy ujrzeć z tyłu smartfona, ẇ którym to wspomniany system doczekał się kilku usprawnień. Od teraz elementy, które się na niego składają, zostały podzielone, więc możliwości konfiguracji jest dużo więcej. Przechodząc na przód, można zauważyć większy ekran, który dodatkowo ma lepszą specyfikację. Front pokrywa 6,72-calowy panel OLED LTPO (a więc o zmiennej częstotliwości odświeżania, od 1 - 120 Hz) o rozdzielczości 2412 x 1080 px oraz jasności szczytowej na poziomie 1600 nitów. Tym razem mamy także wsparcie dla standardu HDR10+. W kwestii procesora spotkamy się z jednym z topowych układów od Qualcomma - Snapdragon 8+ Gen 1. Dopełnia go układ graficzny Adreno 730, maksymalnie 12 GB pamięci RAM oraz do 512 GB pamięci flash.

Nothing Phone (1) Nothing Phone (2) Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Układ graficzny Adreno 642L Adreno 730 Ekran 6,55", OLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz

1200 nitów, HDR10+ 6,72", OLED LTPO, 2412 x 1080 px, 120 Hz

1600 nitów, HDR10+, 1 000 000:1 Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5 8 / 12 GB Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 / 512 GB Aparaty tylne Główny - Sony IMX766, 50 MP, f/1,88, OIS

Szerokokątny - Samsung S5KJN1, 50 MP, f/2,2 Główny - Sony IMX890, 50 MP, OIS

Szerokokątny - Samsung S5KJN1, 50 MP, f/2,2 Aparat przedni Sony IMX471, 16 MP, f/2,45 Sony IMX615, 32 MP, f/2,45 Akumulator 4500 mAh, 33 W 4700 mAh, 45 W Norma IP IP53 IP54 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G Wymiary i waga 159,2 x 75,8 x 8,3 mm, 193,5 g 162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201,2 g Cena 8/128 GB - 2299 zł

8/256 GB - 2399 zł

12/256 GB - 2619 zł 8/128 GB - 2990 zł

12/256 GB - 3290 zł

12/512 GB - 3790 zł

Przechodząc do oczek aparatów: przednią kamerę zdecydowano się przenieść na środek, z kolei odpowiada za nią model Sony IMX615 o rozdzielczości 32 MP. Natomiast z tyłu ulokowano główną kamerę 50 MP (Sony IMX890) z optyczną stabilizacją obrazu oraz obiektyw szerokokątny - ten sam co w poprzedniku. Otrzymamy także pojemniejszy akumulator (4700 mAh), który ma wsparcie dla większej mocy ładowania (45 W). W kwestii łączności bezprzewodowej będziemy mogli skorzystać z modułu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 oraz sieci 5G. Smartfon mimo większych rozmiarów posiada nieznacznie wyższą wagę od "jedynki". Sama przedsprzedaż wystartuje już 17 lipca, natomiast chcąc nabyć urządzenie w Polsce, przyjdzie nam poczekać do 21 lipca. Pre-ordery możemy składać na oficjalnej stronie producenta. Kwoty za najtańszy model 8/128 GB zaczynają się od 2990 zł, a kończą na 3790 zł (12/512 GB). Mamy więc do czynienia ze sporym przeskokiem cenowym, który jest poniekąd usprawiedliwiony specyfikacją i funkcjonalnością.

Źródło: Nothing