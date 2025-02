Nothing Phone (2) - tak smartfon prezentuje się na żywo. Dotychczasowe rendery się nie sprawdziły

W najbliższych tygodniach będziemy świadkami premier wielu ciekawych smartfonów. Swoje nowe produkty pokażą nie tylko najwięksi branżowi giganci, ale również ci nieco bardziej niszowi producenci, jak np. Nothing. Firma, na której czele stoi Carl Pei przygotowuje się właśnie premiery swojego nowego smartfona Phone (2), a tymczasem okazuje się, że niektórzy mają już go w swoich rękach. YouTuber znany jako MKBHD opublikował właśnie wideo przedstawiające urządzenie z każdej strony.

Jakiś czas temu serwis Smartprix (ze współpracy z @OnLeaks) pochwalił się renderami omawianego smartfona, jednak wyjątkowo okazało się, że nie były one do końca precyzyjne. I całe szczęście! Jak się okazuje, Nothing Phone (2) będzie prezentował się równie dobrze jak poprzednik. Całość jest nieco większa od Phone'a (1), jednak co najważniejsze, ramka dookoła ekranu pozostanie symetryczna. Warto także zwrócić uwagę na przednią kamerkę, która została przesunięta na środek wyświetlacza.

Co więcej, zaktualizowany interfejs Glyph składa się teraz z 33 stref podświetlenia LED (poprzednik miał 12), dzięki czemu użytkownik może liczyć na większą kontrolę nad podświetleniem widocznym na pleckach. Szczegóły działania tego systemu możecie zobaczyć na poniższym wideo. Czego możemy spodziewać się ponadto? Ujawniono już, że smartfon będzie zasilany procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a na pokładzie znajdzie się m.in. 12 GB RAM czy bateria 4700 mAh. Premiera Nothing Phone'a (2) odbędzie się już 11 lipca. Podobno wersja z 256 GB ma kosztować 729 euro (ok. 3225 zł), natomiast wariant 512 GB ma zostać wyceniony na 849 euro (ok. 3755 zł). Urządzenie ma być dostępne w białej i szarej wersji kolorystycznej.

Źródło: MKBHD, Android Authority