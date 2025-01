Nothing Watch 1 - pierwszy smartwatch od Nothing jest w trakcie opracowywania. Na rynek trafi jednak pod inną marką

Firma Nothing Technology mająca swoje powiązania z OnePlusem przygotowuje się do premiery swojego drugiego smartfona, jakim jest Nothing Phone (2). Jego premiera oczekiwana jest na pierwszą połowę lipca bieżącego roku. Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwo pracuje nad pierwszym smartwatchem w ofercie. Odkrycia dokonał leakster Mukul Sharma, który znalazł pewne szczegóły o nadchodzącym urządzeniu na stronie krajowego organu normalizacyjnego Indii (BIS).

Pomimo że większość osób oczekuje obecnie na kolejną generację smartfona Nothing Phone, to na światło dzienne wyszły fakty świadczące o tym, że w późniejszym okresie możemy się spodziewać także debiutu smartwatcha.

Okazuje się, że marka Nothing może rozszerzyć swoją ofertę za pomocą nowych submarek (czyli takich, które wspierają główną markę, jednocześnie będąc niejako odrębnym bytem). Już w zeszłym roku mogliśmy usłyszeć o submarce XO, w chwili ujawnienia bezprzewodowych słuchawek Particles by XO. Z kolei Mukal Sharm odkrył, że kilka miesięcy temu firma Nothing zarejestrowała markę CMF by Nothing w Australii, Wielkiej Brytanii oraz USA. Teraz na światło dzienne wyszły informacje ze wspomnianego organu normalizacyjnego BIS (Bureau of Indian Standards), że szykowane jest urządzenie pod oznaczeniem D395, którym ma się okazać omawiany smartwach.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago.



Well, turns out it's a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification … pic.twitter.com/0npHX0Zy0r — Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

Z pewnością jego debiut będzie dużo późniejszy niż smartfona Nothing Phone (2), który przewidywany jest na 11 lipca tego roku. Prawdopodobnie marka CMF by Nothing nie ograniczy się tylko do rynku indyjskiego, ale swoim zasięgiem obejmie większą część globu. Carl Pei będący współzałożycielem firmy Nothing opublikował w lutym tweeta, w którym napisał, że nabył smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro, aby więcej dowiedzieć się o tych urządzeniach. Po spytaniu przez jednego użytkowników czy firma planuje wydać własnego smartwacha, odparł, że na ten moment nabywa o nich wiedzy. W sieci pojawiły się również grafiki przedstawiające koncepcyjny wygląd sprzętu (widoczne poniżej), na które Nothing odpowiedziało materiałem wideo na swoim kanale w serwisie YouTube. Mimo że nadal wiemy dość niewiele o pierwszym smartwatchu firmy, to możemy się spodziewać, że wszystko powoli zmierza do jego premiery.

