Nothing Phone (2) na pierwszych renderach. Zmiany w wyglądzie sugerują wydłużony czas pracy na akumulatorze

Nothing Phone (2) zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu. Już teraz wiemy jednak na pewno, że smartfon otrzyma większy niż poprzednio ekran (6,7"). Wiadomo również, że producent nie zrezygnuje z oryginalnego systemu podświetlenia Glyph i zaoferuje dużo wydajniejszy niż wcześniej SoC. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądała nowa "słuchawka". No, tak jakby, ponieważ rendery, które dostały się do sieci bazują na jednostce z etapu testów.

Do sieci przedostały się rendery smartfona Nothing Phone (2). Inaczej niż w kwestii wydajności, pod kątem designu nie ma co oczekiwać wielkich zmian.

Rendery smartfona Nothing Phone (2), które dostały się do sieci bazują na jednostce z etapu testów, dlatego też finalny projekt może ulec drobnym zmianom. Poważniejsze poprawki są jednak mało prawdopodobne, co oznacza, że urządzenie ponownie bazować będzie na podwójnym systemie aparatów, choć lampa błyskowa składać się będzie odtąd nie z jednej, a z dwóch doświetlających diod LED. Troszkę inaczej (z przerwami) prezentują się także podświetlane linie na pleckach, co wróży wydłużoną pracą na akumulatorze. Wydaje się też, że nowy smartfon otrzyma bardziej zaoblone rogi.

Jak już wspomniałam, Nothing Phone (2) ma zaoferować jedną z topowych jednostek SoC. Mowa o układzie Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Najpewniej sparowany będzie on także z 12 GB pamięci RAM. Dodając do tego informację z wcześniejszych przecieków, po telefonie możemy się spodziewać pamięci masowej 256 GB, wyświetlacza OLED z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, a także baterii o pojemności 5000 mAh. Będzie więc nieco poprawek względem poprzednika, ale możemy się przy tym spodziewać, że i cena zostanie... poprawiona. Przypomnijmy, że Nothing Phone (1) kosztował na swoją premierę 2299 zł (8+128 GB) oraz 2619 zł (12+256 GB).

Źródło: GSM Arena