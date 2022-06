Nothing Phone 1 pozuje na oficjalnym zdjęciu na miesiąc przed debiutem. Nietuzinkowy, czy raczej szpetny?

Choć do premiery Nothing Phone'a 1 pozostał jeszcze około miesiąc, firma już teraz ujawniła, jak będzie wyglądało urządzenie. Najwyraźniej po to, by podkręcić przedpremierową atmosferę. Na pierwszy rzut oka telefon wydaje się być mieszanką iPhone'a X (wyspa podwójnej kamery w kształcie pigułki) oraz iPhone'a 12 (płaskie krawędzie). Wyróżnia się jednak spośród konkurencji półprzezroczystymi pleckami, przez które przebijają śrubki oraz cewka ładowania Qi.

Nothing Phone 1 będzie bezsprzecznie smartfonem o niecodziennym designie. Czy przekona nim do siebie mobilnych entuzjastów?

Producent wrzucając do sieci zdjęcie rewersu urządzenia nie zdradził na jego temat większej ilości szczegółów. Wydaje się jednak, że Carl Pei (założyciel firmy Nothing i współzałożyciel OnePlus'a) wyciągnie z rękawa niejednego asa podczas oficjalnej prezentacji smartfona. Mowa przede wszystkim o nowym, otwartym ekosystemie, który ma konkurować z samym Apple. W jego skład na start wejdą obecne już na rynku słuchawki producenta (Ear 1 z ANC), a w kolejnych miesiącach następne cztery urządzenia, nad którym Nothing ponoć już pracuje.

Z tego co już wiadomo, Nothing Phone 1 będzie pracował na układzie Snapdragon 7 Gen 1. Nie będzie więc flagowcem, lecz urządzeniem, któremu bliżej jest do przedstawicieli tzw. wyższej półki średniej. Sprzęt zadebiutuje 12 lipca, a jego cena wyniesie około 500 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 2300 złotych. Smartfon ma dodatkowo oferować ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz oraz aparat główny z matrycą o rozdzielczości 64 MP. Phone 1 będzie pracować pod Nothing OS - systemem bazującym na Androidzie 12. Aha, no i w nocy będzie świecił. Pleckami. Tak jak na zdjęciu poniżej. Będzie powerbank w zestawie?

