Marka Infinix wchodzi do Polski. Już niebawem zadebiutują u nas smartfony tego producenta

Infinix Mobile, producent smartfonów z Szanghaju działający już w 40 krajach świata, wkrótce zadebiutuje na rynkach polskim oraz czeskim. To kolejny etap ekspansji firmy, która kieruje swoją ofertę urządzeń mobilnych głównie do młodszego pokolenia. Jak informuje producent, w latach 2019-2021 sprzedaż urządzeń sygnowanych logiem Infinix wzrosła aż o 157%, co na ten moment pozycjonuje go wśród najszybciej rozwijających się producentów w branży telefonii komórkowej.

Na rynku urządzeń mobilnych zaczyna robić się gęsto. Ale to dobrze - przede wszystkim dla konsumenta. Już niebawem dowiemy się dokładnie, jakich smartfonów dostarczy na polski rynek marka Infinix.

Firma Infinix została założona w 2013 roku i od tamtej pory zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń mobilnych tworzonych "ze szczególną dbałością o design". Aktualnie Infinix jest obecny w ponad 40 krajach świata. Pracuje nad rozwojem portfolio swoich produktów w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. Kontynuując swą ekspansję, w najbliższych tygodniach marka zadebiutuje z ofertą smartfonów w Polsce oraz w Czechach. Infinix to jednak nie tylko smartfony. W roku 2021 marka łącząc siły z gigantami takimi jak Microsoft i Intel, wprowadziła na rynek także swój pierwszy flagowy laptop z serii INBOOK X1.

Producent celuje swoimi smartfonami głównie w tzw. pokolenie Z, łącząc ciekawe wzornictwo z nowoczesną technologią. Jaką dokładnie? Firma ogłosiła niedawno chociażby wprowadzenie pierwszej na świecie technologii Future Light Painting Leather, dzięki której skórzana oprawa smartfona zmienia kolor pod wpływem światła UV. Z kolei w drugiej połowie minionego roku Infinix zaprezentował pierwszy telefon koncepcyjny z ładowaniem 160 W. Jednym z najnowszych urządzeń producenta, jest Infinix Note 12 VIP, którego zdjęcia widzicie powyżej. Model ów wyposażono w układ Helio G96, 8 GB pamięci RAM, ekran AMOLED 120 Hz, baterię o pojemności 4500 mAh (120 W) oraz zestaw aparatów złożonych z jednostek o rozdzielczości 108 + 13 + 2 MP. Całkiem możliwe, że to właśnie tym modelem będzie chciał zadebiutować u nas producent.

