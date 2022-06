Samsung ma w planach przygotowanie bardziej przystępnych cenowo składanych smartfonów

Nie jest tajemnicą, że smartfony ze składanymi ekranami nie należą do najtańszych. A już zwłaszcza te, które produkuje Samsung. Wystarczy wspomnieć, że model Galaxy Z Fold3 wciąż "chodzi" po 7 tys. zł, choć taka Motorola Razr 5G również do tanich nie należy. A jednak chodzą słuchy, że to Samsung ma w planach zająć się produkcją przystępniejszych cenowo składańców. Miałyby one reprezentować popularną serię Galaxy A - tak przynajmniej twierdzi twitterowy leakster nickiem No name (@chunvn8888).

Chodzą słuchy, że Samsung chce zająć się produkcją przystępniejszych cenowo składańców. Pojawią się jednak nie wcześniej, niż w 2024 roku.

Twitterowicz posługujący się loginem @chunvn8888 twierdzi, że szef Samsung Mobile, Roh Tae-moon, nie wie jeszcze, kiedy firma rozpocznie prace nad projektem tańszych składańców, jednak oczekuje się, że Samsung nie zaprezentuje tego rodzaju urządzenia przynajmniej do 2024 roku. Wygląda na to, że Samsung będzie miał w kolejnych latach ręce pełne roboty. Nie tylko z nowymi składańcami, ale także z autorskim chipsetem, który po raz pierwszy ma pojawić się w linii smartfonów Samsung Galaxy S25.

Rosnące "parcie" (zdaje się, że bardziej producentów, niż konsumentów) na składane smartfony, było jedną z przyczyn, dla których Samsung zrezygnował z linii Note. Na punkcie dużych, składanych ekranów oszalał jednak nie tylko ów koreański producent. Podobne rozwiązania mają w swoim portfolio marki takie jak OPPO, Huawei, czy wspomniana już Motorola. Coraz częściej mówi się także o składańcach od Apple, Google'a (seria Pixel) czy HTC.

Źródło: Twitter