Najdziwniejsze projekty komputerów z CES 2022 - Razer Project Sophia, laptop z chłodzeniem wodnym, składany notebook...

Targi CES 2022 dobiegły końca. Choć wiele firm zrezygnowało z fizycznej obecności w Las Vegas, to podczas samego wydarzenia nie brakowało zapowiedzi ciekawych urządzeń. Sporo działo się na rynku komputerowym, gdzie wszystkie trzy firmy - Intel, AMD oraz NVIDIA - zaprezentowały swoje nowości zarówno dla desktopów jak i laptopów. Wraz z pokazem nowych procesorów czy kart, nie zabrakło także ujawnienia kilkudziesięciu nowych urządzeń, które będą napędzane przez nadchodzące procesory czy karty graficzne. W gąszczu podobnych do siebie sprzętów, pojawiło się jednak kilku bardzo ciekawych przedstawicieli. Nietypowo wyglądające komputery, laptopy wprost z umysłów szaleńców czy intrygujące prezentujące się obudowy komputerowe. Wybieramy kilka pomysłów, które zrobiły na nas największe wrażenie podczas tegorocznych targów CES.

Autor: Damian Marusiak

Targi CES nie byłyby targami CES, gdyby amerykańska firma Razer nie pokazał przynajmniej jednego projektu, który jest co najmniej zaskakujący. W przeszłości byliśmy już świadkami pokazów takich dziwactw jak Razer Project Valerie (laptop z kilkoma ekranami) czy Razer Project Linda (hybryda notebooka ze smartfonem). W tym roku firma zaprezentowała monitor-biurko w postaci Projektu Sophia. Oczywiście nie jest to jedyny twórczy zamysł z szeroko pojętego rynku komputerowego, jaki pojawił się na targach CES. Jeśli ktoś jest zainteresowany laptopem, który będzie cichy i chłodny, a do tego ekstremalnie wydajny, to może warto spojrzeć ku rozwiązaniu proponowanemu przez niemiecką firmę XMG? A co powiecie na laptopa z ekranem o proporcjach 21:10 oraz innowacyjnego, składanego notebooka?

Podczas targów CES 2022 zaprezentowano kilka co najmniej dziwnych projektów komputerów (stacjonarnych bądź przenośnych). Rozmawiamy o takich pomysłach jak monitor-biurko, laptop z kompleksowym chłodzeniem wodnym czy pierwszy składany komputer z 17,3" ekranem.

Targi CES zwykle są doskonałym miejscem, by zaprezentować jakieś nieszablonowe urządzenie, coś co będzie się wyróżniać na tle sporej ilości zwyczajnych komputerów stacjonarnych czy laptopów. Przez ostatnie lata PC stały się mocną częścią targów CES, odbywających się w Las Vegas. Od kilku lat to właśnie tutaj prezentowane są nowe procesory AMD oraz Intela. To także tutaj miały miejsce premiery dwóch ostatnich generacji kart graficznych NVIDII dla laptopów. CES to także miejsce pokazu nowych technologii w obszarze audio-foto-wideo oraz szeroko pojętej automatyki i robotyki. Sami mieliśmy okazję na żywo uczestniczyć w tym wydarzeniu w 2019 roku i do dzisiaj doskonale pamiętam, jak CES potrafi wpływać na wyobraźnię. Rok temu z powodu COVID-19 nastąpiło pęknięcie, bowiem targi po raz pierwszy odbyły się wyłącznie w wirtualnej formie. W tym roku były duże chęci na powrót do normalnej formuły wydarzenia, jednak ponownie część targów odbyła się w formie online. Miejmy nadzieję, że za rok sytuacja zostanie w końcu na tyle opanowana, że wszystkie duże firmy IT będą chciały pojawić się fizycznie na targach CES. Tak duże wydarzenie zasługuje na odpowiednią otoczkę.

W naszym zestawieniu wybraliśmy 6 urządzeń, w tym jeden modularne biurko, trzy bardzo nietypowe notebooki, stację eGPU wyróżniającą się i wizualnie i mechanicznie, a także wyjątkowo oryginalną obudowę komputerową, która działa na zasadzie "oddychania". W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z większą liczbą oryginalnych konstrukcji, głównie w zakresie zestawów komputerowych. Pozostaje liczyć na to, że przyszłoroczne CES będą pod tym kątem dużo ciekawsze. A my zapraszamy na krótkie zestawienie. Możecie także wziąć udział w naszej ankiecie i zdecydować, które Waszym zdaniem urządzenie zrobiło na Was największe wrażenie. Jak zwykle zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji w komentarzach.