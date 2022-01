AMD Rembrandt - nowa generacja procesorów Ryzen 6000 z układami RDNA 2. Ryzen 7 5800X3D z debiutem wiosną 2022

W ciągu ostatnich kilku lat, AMD wprowadziło do laptopów cztery generacje procesorów APU, opartych na architekturze Zen oraz oferujących zintegrowane układy Vega. Z każdą kolejną generacją wzrastała wydajność rdzeni (Ryzen 2000 - Zen; Ryzen 3000 - Zen+; Ryzen 4000 - Zen 2; Ryzen 5000- Zen 3) jak również osiągi zintegrowanych układów graficznych. Mimo to, czekaliśmy na faktyczny powiew świeżości, zwłaszcza w temacie układów iGPU. Architektura Vega, choć efektywna energetycznie, przez ostatnie lata zdążyła się już wszystkim przejeść. Miało to się zmienić w tym roku, wraz z wprowadzeniem piątej generacji APU Rembrandt. Najważniejszą zmianą jest zmiana układu graficznego, opartego na architekturze Vega, na układ graficzny RDNA 2. Podczas dzisiejszej konferencji, AMD ujawniło w końcu szczegóły nowego projektu. Nie zabrakło ponadto informacji o konsumenckim procesorze Ryzen 7 5800X3D z 3D V-Cache oraz o generacji Raphael, opartej na mikroarchitekturze Zen 4.

AMD oficjalnie przedstawia nową generację APU dla laptopów. Procesory Ryzen 6000U/H oferują jeszcze mocniejsze rdzenie Zen 3+ oraz nowe, zintegrowane układy graficzne RDNA 2. To także multimedialne kombajny, z obsługą m.in. HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, DDR5, PCIe 4.0 oraz kodeka AV1.

Już na początku lutego pojawią się w sprzedaży pierwsze laptopy, wyposażone w procesory Ryzen 6000 z rodziny Rembrandt. Producent przygotował łącznie 10 jednostek: Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6980HS, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 9 6900HS, Ryzen 7 6800H, Ryzen 7 6800HS, Ryzen 7 6800U, Ryzen 5 6600H, Ryzen 5 6000HS oraz Ryzen 5 6600U. Wszystkie procesory zostały wyposażone w rdzenie Zen 3+, układy graficzne RDNA 2 oraz pokaźny zestaw nowych funkcjonalności, dzięki którym APU Rembrandt będzie najnowocześniejszym procesorem w notebookach. Nie brakuje wsparcia dla pamięci DDR5-4800 oraz LPDDR5-6400, a także PCIe 4.0, USB 4 (40 Gb/s), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, kodeka AV1 oraz HDR (również Dolby Vision).

Ryzen 9 6980HX Ryzen 9 6980HS Ryzen 9 6900HX Ryzen 9 6900HS Ryzen 7 6800H Ryzen 7 6800HS Ryzen 5 6600H Ryzen 5 6600HS Rodzina Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Rembrandt Architektura Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Litografia 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm 6 nm Rdzenie 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Zegar bazowy 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz 3,3 GHz Zegar Turbo 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Kontroler pamięci DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 Układ graficzny RDNA 2

12 CU RDNA 2

12 CU RDNA 2

12 CU RDNA 2

12 CU RDNA 2

12 CU RDNA 2

12 CU RDNA 2

6 CU RDNA 2

6 CU Taktowanie iGPU 2400 MHz 2400 MHz 2400 MHz 2400 MHz 2200 MHz 2200 MHz 1900 MHz 1900 MHz Cache L2+L3 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 19 MB 19 MB TDP 45 W+ 35 W 45 W+ 35 W 45 W 45 W 45 W 45 W

Ryzen 7 6800U Ryzen 5 6600U Ryzen 7 5825U Ryzen 5 5625U Ryzen 3 5425U Rodzina Rembrandt Rembrandt Barcelo Barcelo Barcelo Architektura Zen 3+

RDNA 2 Zen 3+

RDNA 2 Zen 3

Vega Zen 3

Vega Zen 3

Vega Litografia 6 nm 6 nm 7 nm 7 nm 7 nm Rdzenie 8C/16T 6C/12T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Zegar bazowy 2,7 GHz 2,9 GHz 2,0 GHz 2,3 GHz 2,7 GHz Zegar Turbo 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz Kontroler pamięci DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR5-4800

LPDDR5-6400 DDR4-3200

LPDDR4x-4266 DDR4-3200

LPDDR4x-4266 DDR4-3200

LPDDR4x-4266 Układ graficzny RDNA 2

12 CU RDNA 2

6 CU Vega 8 Vega 7 Vega 6 Taktowanie iGPU 2200 MHz 1900 MHz 1800 MHz 1600 MHz 1500 MHz Cache L2+L3 20 MB 19 MB 20 MB 19 MB 10 MB TDP 15-28 W 15-28 W 15 W 15 W 15 W

Dzięki dalszym optymalizacjom rdzeni Zen 3 (teraz nazwanych Zen 3+), producentowi udało się zwiększyć wydajność pojedynczego rdzenia o 11% oraz wydajność wielowątkową nawet o blisko 30% (porównanie Ryzen 7 5800U - APU Cezanne do Ryzen 7 6800U - APU Rembrandt). Ponadto dzięki kolejnym zmianom w Power Management, laptopy z nowymi jednostkami Rembrandt będą w stanie jeszcze dłużej pracować na zasilaniu akumulatorowym, osiągając poziom nawet pełnej doby (24 godzin). Spora w tym zasługa także niższego procesu technologicznego - 6 nm okazuje się nawet o kilkanaście procent bardziej efektywny energetycznie w porównaniu do obecnie stosowanej, 7 nm litografii.

Prawdziwym creme de la creme w APU Rembrandt ma być jednak zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 2. Ma on oferować nawet dwukrotnie większą wydajność w grach, co jeszcze mocniej będzie potęgowane przez wsparcie dla techniki AMD FidelityFX Super Resolution. APU Rembrandt będzie także pierwszym tego typu procesorem, który będzie sprzętowo obsługiwał obliczenia związane z Ray Tracingiem. RT będzie można aktywować na procesorach AMD Ryzen 6000U/H i to bez konieczności posiadania osobnej karty graficznej. W tym jednak wypadku dobrze będzie wspomagać się techniką FSR.

W porównaniu do iGPU Vega, iGPU RDNA 2 będzie posiadał m.in. dwukrotnie większy cache L2 oraz znacznie wyższe zegary rdzenia, sięgające 2400 MHz. Przykładowo w DOOM Eternal, nowe iGPU RDNA 2 będzie nawet 3-krotnie wydajniejsze w porównaniu do Intel Iris Xe Graphics (96 EU) - jeśli rzeczywiste testy potwierdzą tak duży skok wydajności, to będzie to naprawdę ogromny skok naprzód dla iGPU. Dzięki dodatkowemu wsparciu dla FSR, APU AMD Ryzen 7 6800U będzie w stanie osiągnąć ponad 60 FPS w takich grach jak Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Deathloop czy Godfall, oczywiście w rozdzielczości Full HD i przy zachowaniu niskich/średnich ustawień graficznych.

Podczas prezentacji firmy nie zabrakło także wyczekiwanych informacji na temat procesorów Ryzen z 3D V-Cache. Wygląda jednak na to, że firma wypuści tylko jeden taki układ - Ryzen 7 5800X3D. Podczas konferencji ujawniono jego specyfikację. Będzie to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy z zegarem bazowym na poziomie 3,4 GHz, wzrastającym do 4,5 GHz w trybie Turbo. Zaoferuje 32 MB podstawowej pamięci cache L3 oraz dodatkowego stosu 3D w ilości 64 MB. Dzięki temu procesor będzie oferował łącznie 96 MB cache L3, co przełoży się w skrajnych przypadkach nawet na kilkudziesięcioprocentowy wzrost osiągów w grach. Największym beneficjentem wydaje się tutaj gra Watch Dogs Legion, w której wzrost wydajności na procesorze AMD Ryzen 7 5800X3D ma sięgać 36% względem Ryzena 9 5900X. Dzięki zastosowaniu 3D V-Cache, nowy układ ma wypadać konkurencyjnie względem Intel Core i9-12900K. Premiera AMD Ryzen 7 5800X3D (zgodnego z AM4) odbędzie się wiosną 2022 roku.

Lisa Su podczas prezentacji dała nam także pierwszy wgląd w procesor Ryzen 7000 z rodziny Raphael. Będzie on oparty na architekturze Zen 4 i wykorzysta 5 nm proces technologiczny TSMC. Potwierdzono przy okazji design samego procesora oraz wsparcie dla PCIe 5.0 oraz pamięci DDR5. Procesory Ryzen 7000 będą pierwszymi, przygotowanymi z myślą o podstawce LGA 1718 (AM5). Nowa generacja Ryzenów "Zen 4" pojawi się w sprzedaży w drugiej połowie 2022 roku, podobnie jak podstawka AM5.

Źródło: AMD, Anandtech