Czip Apple M5 zadebiutował. Lepsza obsługa AI i Ray Tracingu oraz usprawniona pamięć RAM. Omówienie i porównanie z M3 i M4

Nadszedł wyczekiwany przez wiele osób dzień, w którym firma Apple prezentuje nowe produkty. W ich skład wchodzą zarówno urządzenia elektroniczne, jak i nowy mobilny chip, którego omówieniem zajmiemy się w tym materiale. Apple M5 skupia się w dużej mierze na lepszej obsłudze sztucznej inteligencji, na co wpływa nowa architektura GPU, która wykorzystuje specjalne akceleratory. Mamy też udoskonalony NPU, lepszą obsługę Ray Tracingu i wyższą ogólną wydajność graficzną.

Firma Apple oficjalnie przedstawiła swój nowy chip M5. Swoje miejsce znalazł on w takich produktach, jak MacBook Pro, iPad Pro i Apple Vision Pro. Skupia się on na wydajnej obsłudze AI, a przy tym poprawia ogólną wydajność GPU.

"Firma Apple przedstawiła dziś czip M5, który jest rewolucyjny pod każdym względem i stanowi gigantyczny postęp w rozwoju AI" - tak rozpoczyna się oficjalne omówienie nowego układu, które od razu wskazuje, co w dużej mierze było motorem napędowym przy jego tworzeniu. Mowa rzecz jasna o sztucznej inteligencji. Układ graficzny czipu Apple M5 opiera się na nowej architekturze - każdy z 10-rdzeni ma bowiem do dyspozycji swój akcelerator (Neural Accelerator). To rozwiązanie ma się przyczynić do lepszej obsługi zadań związanych z AI przez GPU, a w tzw. peaku"wydajność obliczeniowa jest ponad 4x wyższa niż w M4". Warto wspomnieć, że udoskonalony układ graficzny wprowadza również lepszą obsługę Ray Tracingu, a GPU ma być wydajniejszy od tego z Apple M4 o 30 lub 45% (w przypadku aplikacji i gier korzystających z RT). Mamy także ulepszony, choć nadal 16-rdzeniowy NPU, acz nie podano dokładnej wydajności. Przepustowość pamięci zunifikowanej wynosi teraz do 153 GB/s, więc mamy poprawę o trochę ponad 20%.

Apple M3 Apple M4 Apple M5 Litografia 3 nm (1. generacja) 3 nm (2. generacja) 3 nm (3. generacja) Tranzystory 25 mld 28 mld ? Procesor 8 rdzeni

4P/4E max. 10-rdzeniowy

do 4P i 6E Układ graficzny 10-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy (16 TOPS) 16-rdzeniowy (38 TOPS) 16-rdzeniowy Pamięć RAM do 24 GB (do 100 GB/s) do 32 GB (do 120 GB/s) do 32 GB (do 153 GB/s) Dynamic Caching 1. generacja 2. generacja Ray Tracing Wsparcie do strony sprzętowej

Usprawnienia związane z AI mają pomóc w lepszej obsłudze modeli dyfuzyjnych (generowanie obrazów), czy też dużych modeli językowych (tzw. LLM). Do tego mamy "przeprojektowaną technologię" Dynamic Caching, dzięki której gry (i nie tylko) mają działać lepiej, a grafika w aplikacjach 3D powinna wyglądać przyjemniej dla oka. Wzrost wydajności będzie można zauważyć także w Core ML, Metal Performance Shaders i Metal 4, a nowe akceleratory (Neural Accelerator) można programować przez interfejsy Tensor API (Metal 4). Apple M5 wpływa pozytywnie również na działanie nowego Apple Vision Pro, ale o tym dowiemy się więcej w innym materiale. Wszystkie informacje pochodzą z materiału od Apple, który możemy znaleźć POD TYM ADRESEM.

Źródło: TechPowerUp, Apple, Wikipedia, Grafika mobilna: Laurenz Heymann/Unsplash