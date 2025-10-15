Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

Czip Apple M5 zadebiutował. Lepsza obsługa AI i Ray Tracingu oraz usprawniona pamięć RAM. Omówienie i porównanie z M3 i M4

Natan Faleńczyk | 15-10-2025 19:50 |

Czip Apple M5 zadebiutował. Lepsza obsługa AI i Ray Tracingu oraz usprawniona pamięć RAM. Omówienie i porównanie z M3 i M4Nadszedł wyczekiwany przez wiele osób dzień, w którym firma Apple prezentuje nowe produkty. W ich skład wchodzą zarówno urządzenia elektroniczne, jak i nowy mobilny chip, którego omówieniem zajmiemy się w tym materiale. Apple M5 skupia się w dużej mierze na lepszej obsłudze sztucznej inteligencji, na co wpływa nowa architektura GPU, która wykorzystuje specjalne akceleratory. Mamy też udoskonalony NPU, lepszą obsługę Ray Tracingu i wyższą ogólną wydajność graficzną.

Firma Apple oficjalnie przedstawiła swój nowy chip M5. Swoje miejsce znalazł on w takich produktach, jak MacBook Pro, iPad Pro i Apple Vision Pro. Skupia się on na wydajnej obsłudze AI, a przy tym poprawia ogólną wydajność GPU.

Czip Apple M5 zadebiutował. Lepsza obsługa AI i Ray Tracingu oraz usprawniona pamięć RAM. Omówienie i porównanie z M3 i M4 [1]

Apple M4 oficjalnie zaprezentowany - nowy procesor skorzysta nie tylko z odświeżonej litografii, ale i technologii Mesh Shaders

"Firma Apple przedstawiła dziś czip M5, który jest rewolucyjny pod każdym względem i stanowi gigantyczny postęp w rozwoju AI" - tak rozpoczyna się oficjalne omówienie nowego układu, które od razu wskazuje, co w dużej mierze było motorem napędowym przy jego tworzeniu. Mowa rzecz jasna o sztucznej inteligencji. Układ graficzny czipu Apple M5 opiera się na nowej architekturze - każdy z 10-rdzeni ma bowiem do dyspozycji swój akcelerator (Neural Accelerator). To rozwiązanie ma się przyczynić do lepszej obsługi zadań związanych z AI przez GPU, a w tzw. peaku"wydajność obliczeniowa jest ponad 4x wyższa niż w M4". Warto wspomnieć, że udoskonalony układ graficzny wprowadza również lepszą obsługę Ray Tracingu, a GPU ma być wydajniejszy od tego z Apple M4 o 30 lub 45% (w przypadku aplikacji i gier korzystających z RT). Mamy także ulepszony, choć nadal 16-rdzeniowy NPU, acz nie podano dokładnej wydajności. Przepustowość pamięci zunifikowanej wynosi teraz do 153 GB/s, więc mamy poprawę o trochę ponad 20%.

  Apple M3 Apple M4 Apple M5
Litografia 3 nm (1. generacja) 3 nm (2. generacja) 3 nm (3. generacja)
Tranzystory 25 mld 28 mld ?
Procesor 8 rdzeni
4P/4E		 max. 10-rdzeniowy
do 4P i 6E
Układ graficzny 10-rdzeniowy
NPU 16-rdzeniowy (16 TOPS) 16-rdzeniowy (38 TOPS) 16-rdzeniowy
Pamięć RAM do 24 GB (do 100 GB/s) do 32 GB (do 120 GB/s) do 32 GB (do 153 GB/s)
Dynamic Caching 1. generacja 2. generacja
Ray Tracing Wsparcie do strony sprzętowej

Apple M4 Pro i Apple M4 Max zaprezentowane. Procesory oferują wsparcie dla Thunderbolt 5 i lepszą obsługę Apple Intelligence

Usprawnienia związane z AI mają pomóc w lepszej obsłudze modeli dyfuzyjnych (generowanie obrazów), czy też dużych modeli językowych (tzw. LLM). Do tego mamy "przeprojektowaną technologię" Dynamic Caching, dzięki której gry (i nie tylko) mają działać lepiej, a grafika w aplikacjach 3D powinna wyglądać przyjemniej dla oka. Wzrost wydajności będzie można zauważyć także w Core ML, Metal Performance Shaders i Metal 4, a nowe akceleratory (Neural Accelerator) można programować przez interfejsy Tensor API (Metal 4). Apple M5 wpływa pozytywnie również na działanie nowego Apple Vision Pro, ale o tym dowiemy się więcej w innym materiale. Wszystkie informacje pochodzą z materiału od Apple, który możemy znaleźć POD TYM ADRESEM.

Czip Apple M5 zadebiutował. Lepsza obsługa AI i Ray Tracingu oraz usprawniona pamięć RAM. Omówienie i porównanie z M3 i M4 [2]

Źródło: TechPowerUp, Apple, Wikipedia, Grafika mobilna: Laurenz Heymann/Unsplash
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

AMD Ryzen 9 3950H - Tajemniczy procesor pojawił się w bazie PassMark. Jego specyfikacja może jednak być rozczarowująca

15
Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

Procesory AMD Zen 6 mają być przygotowywane m.in. z myślą o utrzymaniu wyższej wartości 1% LOW FPS w grach wideo

99
EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

EMIB-T: Intel Foundry dokłada przelotki TSV do krzemowego mostka, by zasilać chiplety AI bezpośrednio przez podłoże

3
Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

Intel udostępnia RTL procesorów Atom startupowi powiązanemu z Lip-Bu Tanem. Takiej licencji jeszcze nie było

9
Shanghai Aishengna rusza z produkcją immersyjnych skanerów DUV. SMIC, Hua Hong i CXMT pierwsze na liście odbiorców

Shanghai Aishengna rusza z produkcją immersyjnych skanerów DUV. SMIC, Hua Hong i CXMT pierwsze na liście odbiorców

14
Liczba komentarzy: 26

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.