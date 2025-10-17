ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D

Kilka lat temu ASUS przejął od Intela dział niewielkich zestawów komputerowych, tak zwanych NUC i od tej pory systematycznie wprowadzano do oferty kolejne modele. Jednym z najnowszych zestawów komputerowych był ASUS ROG NUC Mini 9, który wykorzystuje procesory Intel Arrow Lake-HX (do Core Ultra 9 275HX) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU (do GeForce RTX 5080 Laptop GPU włącznie). Wygląda na to, że ASUS planuje też inną wersję tego komputera, tyle że z procesorem od AMD.

ASUS szykuje nową wersję zestawu komputerowego ROG NUC Mini 9, tym razem wyposażoną w procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D.

ASUS ROG NUC Mini 9 zadebiutuje także w wersji z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX3D, a więc najwydajniejszym układem Zen 5 dla platform mobilnych (głównie notebooki). Jednak w przeciwieństwie do wersji z Intel Arrow Lake-HX, wariant z układem AMD Fire Range zostanie sparowany tylko z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (115 W TGP). Komputer otrzyma również obsługę do 96 GB RAM DDR5 5600 MT/s. Użytkownik ponadto będzie miał możliwość montażu dwóch nośników SSD w slotach M.2 2280 - jeden wspierający magistralę PCIe 4.0 x4, drugi z obsługą zarówno PCIe 5.0 x4 jak i PCIe 4.0 x4.

ASUS ROG NUC Mini 9 (2025) - Wersja z AMD Procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T) Fire Range / Zen 5

Taktowanie: 2500-5400 MHz

TSMC N4 + N6 Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M, 2 CU RDNA 2 Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

8 GB GDDR7, TGP do 115 W Pamięć RAM Do 96 GB RAM DDR5 5600 MT/s

2x SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 2x SSD M.2 2280: 1x PCIe 4.0 x4 NVMe + 1x PCIe 5.0 x4 NVMe Porty 1x USB 4 typu C (40 Gbps / DisplayPort 1.4a)

1x USB 3.2 typu C Gen.2

6x USB 3.2 typu A Gen.2

2x HDMI 2.1

2x DisplayPort 2.1a UHBR20

1x Ethernet RJ-25 2.5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Zasilacz 330 W (osobno w pudełku z PC) Wymiary 282,4 x 187,7 x 56,5 mm System WIndows 11 Home / Pro 64-bit

ASUS ROG NUC Mini 9 zaoferuje także solidne zaplecze portów, w tym dwa złącza USB-C (jeden USB 4 i jeden USB 3.2 Gen.2), dwa pełnowymiarowe HDMI 2.1 oraz dwa porty DisplayPort 2.1a UHBR20. Całość zamyka 6 złączy USB 3.2 typu A Gen.2, sieciowy Ethernet RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Patrząc na liczbę poszczególnych portów, widać że nowy ASUS ROG NUC Mini 9 oferuje możliwość podłączenia maksymalnie 5 ekranów np. o rozdzielczości 4K. Wraz z komputerem otrzymujemy także zasilacz o mocy 330 W. Całość operuje na systemie Windows 11 Home lub Windows 11 Pro. Wymiary komputera to 282,4 x 187,7 x 56,5 mm (pojemność 3 litrów). Cena zestawu z AMD Ryzen 9 9955HX3D powinna zamknąć się w okolicach 2100 dolarów, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Źródło: VideoCardz