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Start Aktualności Zestawy komputerowe

ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D

Damian Marusiak | 17-10-2025 16:00 |

ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3DKilka lat temu ASUS przejął od Intela dział niewielkich zestawów komputerowych, tak zwanych NUC i od tej pory systematycznie wprowadzano do oferty kolejne modele. Jednym z najnowszych zestawów komputerowych był ASUS ROG NUC Mini 9, który wykorzystuje procesory Intel Arrow Lake-HX (do Core Ultra 9 275HX) oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop GPU (do GeForce RTX 5080 Laptop GPU włącznie). Wygląda na to, że ASUS planuje też inną wersję tego komputera, tyle że z procesorem od AMD.

ASUS szykuje nową wersję zestawu komputerowego ROG NUC Mini 9, tym razem wyposażoną w procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D.

ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego zestawu komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D [1]

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ASUS ROG NUC Mini 9 zadebiutuje także w wersji z procesorem AMD Ryzen 9 9955HX3D, a więc najwydajniejszym układem Zen 5 dla platform mobilnych (głównie notebooki). Jednak w przeciwieństwie do wersji z Intel Arrow Lake-HX, wariant z układem AMD Fire Range zostanie sparowany tylko z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (115 W TGP). Komputer otrzyma również obsługę do 96 GB RAM DDR5 5600 MT/s. Użytkownik ponadto będzie miał możliwość montażu dwóch nośników SSD w slotach M.2 2280 - jeden wspierający magistralę PCIe 4.0 x4, drugi z obsługą zarówno PCIe 5.0 x4 jak i PCIe 4.0 x4.

  ASUS ROG NUC Mini 9 (2025) - Wersja z AMD
Procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D (16C/32T) Fire Range / Zen 5
Taktowanie: 2500-5400 MHz
TSMC N4 + N6
Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M, 2 CU RDNA 2
Osobny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
8 GB GDDR7, TGP do 115 W
Pamięć RAM Do 96 GB RAM DDR5 5600 MT/s
2x SO-DIMM, Dual Channel
Magazyn danych 2x SSD M.2 2280: 1x PCIe 4.0 x4 NVMe + 1x PCIe 5.0 x4 NVMe
Porty 1x USB 4 typu C (40 Gbps / DisplayPort 1.4a)
1x USB 3.2 typu C Gen.2
6x USB 3.2 typu A Gen.2
2x HDMI 2.1
2x DisplayPort 2.1a UHBR20
1x Ethernet RJ-25 2.5 Gbit
1x Audio-jack 3.5 mm
Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 2.5 Gbit
Bezprzewodowa: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Zasilacz 330 W (osobno w pudełku z PC)
Wymiary 282,4 x 187,7 x 56,5 mm
System WIndows 11 Home / Pro 64-bit

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ASUS ROG NUC Mini 9 zaoferuje także solidne zaplecze portów, w tym dwa złącza USB-C (jeden USB 4 i jeden USB 3.2 Gen.2), dwa pełnowymiarowe HDMI 2.1 oraz dwa porty DisplayPort 2.1a UHBR20. Całość zamyka 6 złączy USB 3.2 typu A Gen.2, sieciowy Ethernet RJ-45 oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Patrząc na liczbę poszczególnych portów, widać że nowy ASUS ROG NUC Mini 9 oferuje możliwość podłączenia maksymalnie 5 ekranów np. o rozdzielczości 4K. Wraz z komputerem otrzymujemy także zasilacz o mocy 330 W. Całość operuje na systemie Windows 11 Home lub Windows 11 Pro. Wymiary komputera to 282,4 x 187,7 x 56,5 mm (pojemność 3 litrów). Cena zestawu z AMD Ryzen 9 9955HX3D powinna zamknąć się w okolicach 2100 dolarów, jednak dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego zestawu komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D [2]

ASUS ROG NUC Mini 9 - Nowa wersja niewielkiego zestawu komputera otrzyma procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D [3]

Źródło: VideoCardz
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