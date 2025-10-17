Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

Wpadka Microsoftu. Aktualizacja KB5066835 dla Windows 11 paraliżuje localhost i przerywa pracę deweloperów

Maciej Lewczuk | 17-10-2025 15:30 |

Wpadka Microsoftu. Aktualizacja KB5066835 dla Windows 11 paraliżuje localhost i przerywa pracę deweloperówPodstawa pracy deweloperów, czyli adres localhost (127.0.0.1), właśnie przestała działać poprawnie w Windows 11. Ostatnia skumulowana aktualizacja z października wywołała istny chaos, paraliżując lokalne środowiska pracy i powodując tajemnicze błędy protokołu HTTP/2. Zmiana, która miała być niewinna, uderza w sam fundament tworzenia aplikacji na platformie Microsoftu. Co dokładnie zaszło i dlaczego gigant z Redmond złamał najświętszą zasadę sieci?

To jak gdyby Microsoft postanowił, że Twój komputer nie może już rozmawiać sam ze sobą. W świecie programistów to równoznaczne z zamknięciem warsztatu w środku dnia roboczego.

Wpadka Microsoftu. Aktualizacja KB5066835 dla Windows 11 paraliżuje localhost i przerywa pracę deweloperów [1]

Microsoft wreszcie pokazał własne AI. Generator obrazów MAI-Image-1 już atakuje konkurencję i zajmuje 9. miejsce w rankingu

Problem, który pojawił się tuż po instalacji łatki KB5066835, natychmiast sparaliżował lokalne środowiska deweloperskie, powodując błędy typu ERR\_CONNECTION\_RESET i ERR\_HTTP2\_PROTOCOL\_ERROR. Wszystkie projekty, w tym ASP.NET i .NET 8 debugowane przez IIS Express, przestały działać na adresie 127.0.0.1/localhost. Przyczyna tkwi w HTTP.sys, niskopoziomowym komponencie jądra Windows. Aktualizacja KB5066835 wprowadziła błąd w sposobie, w jaki ten "bramkarz" zarządza protokołem HTTP/2 dla połączeń zwrotnych (loopback). Jest to jak nagłe zablokowanie wewnętrznych połączeń telefonicznych przez centralkę. Społeczność deweloperów szybko zidentyfikowała winowajcę, a Microsoft potwierdził problem z opóźnieniem. Localhost to fundament pracy programistycznej, od testowania małych skryptów po debugowanie aplikacji enterprise. Jego awaria oznacza martwy punkt dla zespołów.

Wpadka Microsoftu. Aktualizacja KB5066835 dla Windows 11 paraliżuje localhost i przerywa pracę deweloperów [2]

Microsoft popsuł narzędzie Media Creation Tool akurat tuż przed końcem wsparcia systemu Windows 10

Microsoft zalecił stosowanie Known Issue Rollback dla administratorów IT. Dla indywidualnych użytkowników pozostaje odinstalowanie KB5066835 (a czasem i poprzedniej łatki KB5065789) lub próba aktualizacji definicji Windows Defender do wersji 1.439.216.0+. Inną drastyczną opcją jest manualne wyłączenie HTTP/2 w rejestrze systemowym. Incydent ten to kolejna z serii wpadek Microsoftu, w tym zepsutego Media Creation Tool i zakończenia wsparcia dla Office 2019. Choć firma zapowiada funkcję Quick Machine Recovery, to obecny chaos świadczy o braku stabilności, na którą deweloperzy mają prawo być wściekli. Konkurencja, jak np. przejście Schleswig-Holstein na open source, zyskuje na tych błędach.

Źródło: The Register, Microsoft Learn, Stack Overflow, Super User
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

32
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 81

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.