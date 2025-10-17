Wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2 PC. Do 4K i 240 FPS rekomendowany jest GeForce RTX 5080

Już za kilka dni zadebiutuje gra z gatunku action-RPG, mianowicie Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2. Tytuł przechodził istne piekło produkcyjne, gdzie grę przenoszono od jednego studia do innego, by w końcu za finalną wersję odpowiadała firma The Chinese Room. Po latach prac i restartów koncepcji, nowy Vampire w końcu ujrzy światło dzienne. Premiera zaplanowana została na 21 października, a więc w najbliższy wtorek. Na kilka dni przed debiutem, studio ujawniło pełne wymagania sprzętowe gry.

Studio The Chinese Room opublikowało pełne wymagania sprzętowe gry Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2. Produkcja, która przeszła przez wiele zawirowań w trakcie tworzenia, finalnie zadebiutuje za 4 dni.

Wymagania zostały podzielone na łącznie 7 sekcji, z czego pierwsze cztery dotyczą grania bez upscalingu, natomiast trzy pozostałe bazują na aktywnym skalowaniu NVIDIA DLSS 4. Twórcy nie potwierdzili, czy w Vampire: The Masquerade-Bloodlines 2 pojawi się cokolwiek innego poza NVIDIA DLSS. Biorąc pod uwagę, że jest to kolejny tytuł na Unreal Engine 5, szersza dostępność technik skalowania mogłaby być wysoce rekomendowana. Jeśli chodzi o wymagania, to do najniższych detali w Full HD i przy 30 klatkach powinny wystarczyć takie karty jak NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 czy Intel ARC A580. W rekomendowanych wymaganiach, gdzie mowa o rozgrywce w Full HD na wysokich detalach i w 60 FPS-ach, zalecane są już wyraźnie mocniejsze karty tj. GeForce RTX 3060 Ti czy Radeon RX 6700 XT. Co ciekawe, brakuje tutaj jakichkolwiek innych pozycji od Intela, tj. ARC A770 czy ARC B580. Do gry w 1440p, przy tych samych ustawieniach, zalecane jest posiadanie GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 7700 XT - wymagania w tym miejscu nie wydają się być zatem przesadnie wysokie. Do 4K i wciąż tych samych ustawień graficznych, twórcy zalecają posiadanie GeForce RTX 4080 lub Radeon RX 7900 XTX. Gra nie wydaje się mieć natomiast wysokich wymagań co do RAM-u i magazynu danych - odpowiednio 16 GB oraz 30 GB na dysku ma być wystarczające.

Minimum Rekomendowane "2K" "4K" Procesor Intel Core i3-8350K Core i5-12600K Core i5-12600K Core i7-13700K Procesor AMD Ryzen 3 3300X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5700X3D Karta NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4080 Karta AMD Radeon RX 480 Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7900 XTX Karta Intel ARC A580 - - - RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Dysk 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB Ustawienia LOW HIGH HIGH HIGH Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 11 Windows 11 Windows 11

Trzy kolejne sekcje wymagań dotyczą grania ze skalowaniem NVIDIA DLSS, ale i przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Do grania w upscalowanej rozdzielczości 1440p z pomocą DLSS Quality, studio zalecane posiadanie takich kart jak GeForce RTX 3060 Ti lub GeForce RTX 5060. Do 4K, wraz z DLSS Quality oraz Frame Generation x2, rekomendowane jest posiadanie przynamniej GeForce RTX 4070 12 GB lub GeForce RTX 5060 Ti 16 GB. Jeśli chcemy uzyskać płynność rzędu 240 klatek, wówczas konieczna jest aktywacja Multi Frame Generation w trybie x4 oraz wyposażenie się co najmniej w GeForce RTX 5080.

Ultra "2K" / Upscaling Ultra "4K" / Upscaling + Frame Generation x2 Ultra "4K" / Upscaling + Frame Generation x4 Procesor Intel Core i5-12600K Core i7-13700K Core i7-13700K Procesor AMD Ryzen 5 5600X Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5800X3D Karta NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4070

GeForce RTX 5060 Ti 16G GeForce RTX 5080 Karta AMD - - - Karta Intel - - - RAM 16 GB 16 GB 16 GB Dysk 30 GB 30 GB 30 GB Ustawienia Ultra + DLSS Performance Ultra + DLSS Quality + Frame Generation x2 Ultra + DLSS Performance + Frame Generation x4 Płynność 60 FPS 60 FPS 240 FPS Rozdzielczość 2560x1440 (Upascling) 3840x2160 (Upscaling) 3840x2160 (Upscaling) Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 11 Windows 11 Windows 11

Źródło: The Chinese Room