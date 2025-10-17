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Microsoft przenosi produkcję poza Chiny. Do 80 proc. komponentów od 2026 roku ma powstać w Azji Południowo-Wschodniej

Maciej Lewczuk | 17-10-2025 16:30 |

Microsoft przenosi produkcję poza Chiny. Do 80 proc. komponentów od 2026 roku ma powstać w Azji Południowo-WschodniejOd lat jesteśmy świadkami, jak potęga technologiczna Chin rosła bazując na ich zdolności produkcyjnej. Firmy, od Apple po Microsoft, polegały na tamtejszych fabrykach, aby zaspokoić globalny popyt na laptopy, smartfony czy konsole. Jednak zasady tej gry właśnie ulegają zmianie. Z niedawno opublikowanych informacji wynika, że Microsoft, twórca kultowych laptopów Surface i popularnej serii konsol Xbox, ma bardzo ambitny i rewolucyjny plan.

Decyzja Microsoftu o przeniesieniu produkcji komputerów Surface oraz konsol Xbox poza Chiny jest największym geopolitycznym i logistycznym wstrząsem w ekosystemie sprzętowym producenta. Zapowiada to znaczące przetasowania w łańcuchach dostaw.

Microsoft przenosi produkcję poza Chiny. Do 80 proc. komponentów od 2026 roku ma powstać w Azji Południowo-Wschodniej [1]

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Według Nikkei Asia, Microsoft polecił dostawcom przygotowanie produkcji 80 proc. komponentów urządzeń Surface i infrastruktury serwerowej poza Chinami od 2026 roku. Firma naciska też na zwiększenie produkcji Xboxów w alternatywnych lokalizacjach. Najważniejszymi krajami, które są brane pod uwagę są Wietnam, Tajlandia i Indie. To coś więcej niż przeniesienie montażu. Gdy Apple przestawiał produkcję iPhone'ów do Indii, mowa była głównie o składaniu z gotowych części. Skomplikowane komponenty nadal pochodziły z Chin. Microsoft idzie radykalnie dalej, przenosząc produkcję na poziomie samych podzespołów. "Przeniesienie montażu jest stosunkowo łatwe, ale przejście na poziom komponentów jest radykalne i bardzo wymagające" – ostrzega kierownik z łańcucha dostaw cytowany przez Nikkei. To jak przesadzanie wielkiego drzewa wraz z całym systemem korzeniowym. Microsoft nie działa w pojedynkę. Amazon Web Services analizuje ograniczenie zamówień płytek PCB od chińskiego dostawcy Shennan Circuits, szukając alternatyw dla komponentów centrów danych AI. Google naciska partnerów na rozwój produkcji serwerów w Tajlandii. Wszyscy główni gracze równocześnie przeprojektowują swoją infrastrukturę. To tektoniczne przesunięcie płyt w łańcuchach dostaw wartych setki miliardów dolarów.

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Przyczyny? Prezydent Trump zapowiedział dodatkowe 100-procentowe cła na chińskie towary, co podniosłoby całkowite taryfy do 130 proc. Chiny odpowiedziały zaostrzeniem kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Ale to nie tylko ekonomia. Firmy widzą rosnące ryzyko geopolityczne związane z Tajwanem i nieprzewidywalnością regulacji w Pekinie. Dla użytkowników oznacza to prawdopodobnie wyższe ceny w krótkim okresie. Laptopy Surface mogą podrożeć o kilka procent, podobnie usługi Azure. Ale długoterminowo dywersyfikacja zwiększy stabilność, gdyż jeden lockdown w Shenzhen nie zatrzyma już połowy światowej produkcji. To jak wymiana jednego grubego przewodu na redundantną sieć połączeń. Pytanie brzmi, czy Wietnam, Tajlandia i Indie zdołają wypełnić tę lukę? Oferują niższe koszty i lepsze relacje z USA, ale brakuje im gęstej sieci dostawców i wykwalifikowanej siły roboczej, która sprawia, że Shenzhen jest tak efektywne. Microsoft musi pomóc zbudować cały ekosystem, co jest inwestycją na lata. Czy 2026 to realny termin, czy ambitna deklaracja polityczna? Przekonamy się wkrótce.

Microsoft przenosi produkcję poza Chiny. Do 80 proc. komponentów od 2026 roku ma powstać w Azji Południowo-Wschodniej [2]

Źródło: Nikkei Asia
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