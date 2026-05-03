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Start Artykuły Karty graficzne

Test NVIDIA DLSS 4.5 kontra DLSS 4 oraz AMD FSR 4.1 - Porównanie najlepszych metod upscalingu na PC

Damian Marusiak | 03-05-2026 08:25 |

Test NVIDIA DLSS 4.5 kontra DLSS 4 oraz AMD FSR 4.1 - Porównanie najlepszych metod upscalingu na PCCzy nam się to podoba czy nie, upscaling już na stałe zagościł do współczesnych gier wideo i obecnie praktycznie każdy nowy tytuł AA czy AAA oferuje dostęp do poszczególnych wersji NVIDIA DLSS, AMD FSR czy Intel XeSS. Także na konsolach upscaling został wprowadzony, głównie ten bazujący na starszych rozwiązaniach AMD FSR. Z kolei PlayStation 5 Pro otrzymał niedawno ulepszoną wersję PSSR, która bazuje na tej samej sieci neuronowej co AMD FSR 4.1. Nad tematem PSSR 2 pochylimy się innym razem, dzisiaj natomiast skupimy się na najlepszych metodach upscalingu, które można dzisiaj otrzymać na PC. Skupiamy się zatem na NVIDIA DLSS 4.5, DLSS 4 oraz AMD FSR 4.1. Która metoda zaoferuje najlepszą jakość w wybranych przez nas grach? Wnioski, co ciekawe, nie są tak oczywiste, jak mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA DLSS 4.5 to kolejna ewolucja techniki skalowania, choć zmian jest więcej niż sugerowałaby to nowa numeracja. DLSS 4.5 przynosi nowości zarówno w samym upscalingu jak i w generatorze klatek (Ray Reconstruction pozostanie bez zmian). DLSS Super Resolution w najnowszej wersji może od teraz korzystać z nowego, bardziej zaawansowanego modelu Transformer 2, który obsługuje nawet 5-krotnie więcej obliczeń w porównaniu do Transformer 1. Wykorzystuje także obliczenia typu FP8, dzięki czemu największe benefity ze skorzystania z nowego modelu odczują posiadacze kart GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) oraz GeForce RTX 5000 (Blackwell). Z modelu Transformer 2 skorzystają wszystkie karty GeForce RTX, jednak w przypadku generacji Ampere oraz Turing, przyrost wydajności będzie znacznie mniejszy ze względu na brak obsługi FP8. Sama jakość obrazu, pomimo braku tychże, będzie identyczna na wszystkich kartach.

Sprawdzamy najnowsze wersje metod upscalingu, tj. NVIDIA DLSS 4, DLSS 4.5 oraz AMD FSR 4.1 w popularnych grach tj. Pragmata, Clair Obscur: Expedition 33 czy Death Stranding 2: On the Beach.

Test NVIDIA DLSS 4.5 kontra DLSS 4 oraz AMD FSR 4.1 - Porównanie najlepszych metod upscalingu na PC [nc1]

Test wydajności NVIDIA DLSS 4.5 vs DLSS 4.0 vs DLSS 3.5 - Skalowanie na GeForce RTX 5070, RTX 4070, RTX 3070 i RTX 2070

AMD FSR 4.1 jest z kolei ulepszoną wersją wcześniejszego FSR 4, będącego jednocześnie częścią szerszego pakietu technologii o nazwie FSR Redstone. W skład tego ostatniego wchodzi także generator klatek (tylko w wariancie x2), Ray Regeneration (czyli odpowiednik DLSS Ray Reconstruction) oraz Neural Radiance Cache, który powinien poprawić wydajność w Ray Tracingu czy Path Tracingu, choć obecnie nie został wciąż wykorzystany w żadnej grze, toteż nie ma możliwości weryfikacji jak to działa na kartach Radeon RX 9000. FSR 4.1 Upscaling jest rezultatem współpracy pomiędzy AMD oraz Sony w ramach Projektu Amethyst, w wyniku którego zarówno FSR 4.1 jak i PSSR 2 działają na wspólnie zbudowanej sieci neuronowej. Oficjalnie FSR 4.1 dostępny jest wyłącznie na kartach Radeon, opartych na architekturze RDNA 4. W taki sposób również podchodzimy do testów, sprawdzając możliwości skalowania na karcie Radeon RX 9070 XT, która wspiera obliczenia w precyzji FP8.

Test NVIDIA DLSS 4.5 kontra DLSS 4 oraz AMD FSR 4.1 - Porównanie najlepszych metod upscalingu na PC [nc1]

Test Crimson Desert PC oraz PlayStation 5 Pro. Jakość DLSS 4.5, FSR 4.1, PSSR 2, NVIDIA Ray Reconstruction oraz AMD Ray Regeneration

Na końcu mamy jeszcze DLSS 4, który od momentu premiery w 2023 roku doczekał się szeregu świetnych implementacji, które niejednokrotnie potrafiły zawstydzić natywną rozdzielczość gry w połączeniu z podstawowymi metodami wygładzania krawędzi, takimi jak TAA. Wszystkie trzy metody zostały sprawdzone w pięciu grach. Na liście widnieją stosunkowo świeże i głośne tytuły: Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, PRAGMATA oraz Marvel's Spider-Man 2. W materiale skupiamy się jednak wyłącznie na ocenie jakości obrazu, z pominięciem samej kwestii wydajności.

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