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Start Aktualności Procesory

Procesory AMD Zen 6 mają działać na wszystkich płytach głównych AM5. Pojemność BIOS-u nie powinna mieć znaczenia

Piotr Piwowarczyk | 16-10-2025 12:30 |

Procesory AMD Zen 6 mają działać na wszystkich płytach głównych AM5. Pojemność BIOS-u nie powinna mieć znaczeniaAMD zdecydowanie umie tworzyć uniwersalne podstawki zdolne do obsługi nawet kilku generacji procesorów. AM4 to rzecz jasna flagowy przykład, ale podobnie powinno być również z AM5. Już od jakiegoś czasu wydaje się pewne, że dotychczas wydane płyty główne z tym gniazdem nie powinny mieć problemu we współpracy z procesorami Zen 6. Dziś wydaje się, że założenie to dotyczy nawet modeli z niezbyt pojemnym BIOS-em.

Wygląda na to, że płyty główne z serii 600 i 800 będą obsługiwać procesory Zen 6, niezależnie od tego, czy będą miały układy BIOS o pojemności 32 MB, czy 64 MB. 

Procesory AMD Zen 6 mają działać na wszystkich płytach głównych AM5. Pojemność BIOS-u nie powinna mieć znaczenia [1]

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Nowoczesne płyty główne coraz częściej otrzymują układy pamięci ROM BIOS, których pojemność sięga 64 MB (dotychczas standardem były 32 MB). Ponieważ platforma AM5 jest przeznaczona do obsługi kilku generacji procesorów, konieczne jest zaimplementowanie całego niezbędnego mikrokodu dla różnych procesorów, a to może prowadzić do pewnych ograniczeń. Na szczęście do tego typu sytuacji raczej nie powinno dochodzić po premierze układów Zen 6. Jak podaje znany informator HXL (@9550pro), płyty główne z serii 600 i 800 będą obsługiwać modele Zen 6, niezależnie od tego, czy będą miały układy BIOS o pojemności 32 MB, czy 64 MB. 

Procesory AMD Zen 6 mają działać na wszystkich płytach głównych AM5. Pojemność BIOS-u nie powinna mieć znaczenia [2]

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Co więcej, HXL dodaje, że producenci najprawdopodobniej nie będą zmuszani do usuwania mikrokodu odpowiedzialnego za obsługę starszych chipów przeznaczonych na platformę AM5, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadacze najbardziej budżetowych modeli opartych na chipsecie z serii 600 mogą doświadczyć kilku drobnych problemów po zakupie modelu Zen 6, a to chociażby ze względu na ograniczone funkcje płyty czy brak obsługi szybkich pamięci RAM.

Źródło: TechPowerUP, HXL
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