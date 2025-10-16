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Start Aktualności Procesory

Intel Core Ultra X9 388H z pierwszymi testami wydajności dla układu graficznego Xe3. Jest spory skok względem Intel ARC 140V

Damian Marusiak | 16-10-2025 16:30 |

Intel Core Ultra X9 388H z pierwszymi testami wydajności dla układu graficznego Xe3. Jest spory skok względem Intel ARC 140VDokładnie tydzień temu przedstawialiśmy szczegółowe informacje na temat procesorów Intel Panther Lake, które zostały ujawnione w ramach wydarzenia Tech Tour w Arizonie. Zaprezentowano wówczas szczegóły mikroarchitektury rdzeni Cougar Cove oraz Darkmont dla rdzeni CPU oraz architektury Xe3 dla nowych, zintegrowanych układów graficznych. Niedługo później Intel pokazał pierwszą zapowiedź XeSS 3 w postaci XeSS Multi Frame Generation, odpalone na nowym układzie graficznym. Teraz pojawiły się wyniki z pierwszego benchmarku.

Wczesna wersja zintegrowanego układu graficznego Intel Xe3 z 12 rdzeniami Xe-Core oferuje o 50% wyższą wydajność od Intel ARC 140V w oprogramowaniu 3DMark Time Spy.

Intel Core Ultra X9 388H z pierwszymi testami wydajności dla układu graficznego Xe3. Jest spory skok względem Intel ARC 140V [1]

Intel Xe3 - Analiza nowej architektury dla układów graficznych w Intel Panther Lake. Zapowiedź XeSS Multi Frame Generation

Na portalu LaptopReview pojawiły się pierwsze wyniki wydajności nowego zintegrowanego układu graficznego Intel Xe3, zbudowanego na bazie 12 bloków Xe-Core. Jest to najmocniejszy wariant nowej architektury, a procesorem, który został sprawdzony, jest model Intel Core Ultra X9 388H. Testy przeprowadzono w oprogramowaniu 3DMark Time Spy (Graphics Score) oraz z wykorzystaniem pamięci RAM pracującej z efektywnym zegarem 8533 MT/s oraz 9600 MT/s (kontroler dla Panther Lake z 12 Xe-Core wspiera właśnie LPDDR5X 9600 MT/s).

Intel Core Ultra X9 388H z pierwszymi testami wydajności dla układu graficznego Xe3. Jest spory skok względem Intel ARC 140V [2]

Intel demonstruje działanie XeSS Multi Frame Generation na przykładzie gry Painkiller i na układzie Panther Lake z 12 Xe-Core

O ile różnice dla pamięci nie mają specjalnego wpływu na wydajność, o tyle same wyniki są jak najbardziej solidne w kontekście tego, że mowa o zintegrowanym układzie graficznym. Intel Xe3 osiąga tutaj od 6233 do 6300 punktów, co stanowi mniej więcej 50% wzrost względem Intel ARC 140V z rodziny Lunar Lake (~4100-4200 pkt). W tym wypadku, choć skok jest spory, to raczej jest związany z tym, że Intel Xe3 z 12 blokami Xe-Core posiada o 50% więcej jednostek niż Xe2 z 8 blokami Xe-Core. Biorąc pod uwagę, że finalna wersja procesora zadebiutuje za około 3 miesiące, liczymy że końcowy produkt zaoferuje jeszcze większy wzrost wydajności. Niemniej już teraz wygląda na to, że na Intel Xe3 będziemy w stanie pograć bez większego problemu w wiele gier, także tych nowszych i na rozsądnych ustawieniach graficznych.

Intel Core Ultra X9 388H z pierwszymi testami wydajności dla układu graficznego Xe3. Jest spory skok względem Intel ARC 140V [3]

Źródło: LaptopReview, WCCFTech
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