Motorola z całkiem nowym podejściem do smartfonów z klapką. Nietypowy zawias i składany na zewnątrz ekran

Motorola to jeden z pierwszych producentów, którzy zainteresowali się rynkiem smartfonów z elastycznymi ekranami. Firma, bazując na dawnej popularności kultowych modeli serii Razr, zdecydowała się zastosować wspomniane nazewnictwo. Pokazano aż dwa tego typu urządzenia, natomiast nie miały one większych szans w starciu z konkurencyjnymi smartfonami Samsung Galaxy Z Flip, szczególnie z ostatnią odsłoną. Koreańczycy postawili na flagowe podzespoły, które w pewnym stopniu rekompensowały wysoką cenę, natomiast Motorola oddała do dyspozycji użytkowników średniopółkową specyfikację. Firma nie zamierza jednak składać broni i szykuje kolejną wizję składanego smartfona. Szczegóły zdradza patent WIPO.

Motorola przygotowuje smartfon ze składanym na zewnątrz ekranem. Realizacja nietypowej wizji przedstawionej w patencie WIPO może wiązać się z kilkoma przeszkodami.

Patenty składane przez producentów elektroniki użytkowej, to swego rodzaju zabezpieczenie pomysłu. Sformalizowanie wizji nie musi wcale oznaczać jej późniejszej realizacji. Niemniej, rozwiązanie określone w dokumentacji patentu WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), wydaje się możliwe do zastosowania. Firma wykorzystała w nim pojedynczy ekran, który będzie służył jako podstawowy wyświetlacz do codziennej pracy. Jego dodatkowa funkcja, to wyświetlanie powiadomień, kiedy urządzenie jest złożone. W końcu mówimy o telefonie „z klapką”. Sęk w tym, że wyświetlacz nie chowa się do środka, lecz na zewnątrz. Tak samo, jak w Royale FlexPai. Z jednej strony wygląda to świetnie i zwalnia z konieczności stosowania dodatkowego ekranu, z drugiej jednak element będzie narażony na zarysowania i inne uszkodzenia.

Patrząc na urządzenie widoczne na grafice przygotowanej na potrzeby dokumentacji widać, że nowy, składany smartfon Motoroli jest wyjątkowo smukły. To możliwe dzięki przeniesieniu modułu fotograficznego na górną część tyłu obudowy. Najciekawiej prezentuje się całkiem nowy zawias, który minimalizowałby „garb” oraz inne zniekształcenia. W mechanizmie znalazłyby się ruchome części umożliwiające wygodne składanie i rozkładanej całej konstrukcji. Brzmi świetnie, ale jedynie teoretycznie. Praktyka wielokrotnie udowadniała nam, że tak śmiałe pomysły bywają trudne w realizacji. Trzymajmy kciuki za Motorolę, gdyż powodzenie projektu może zainspirować do zmian również innych graczy.

Źródło: My Smart Price