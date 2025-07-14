Producenci smartfonów eksperymentują z bateriami krzemowo-węglowymi. Superpojemne ogniwa staną się standardem?

Baterie krzemowo-węglowe właściwie rozwiązały problem krótkiego czasu pracy smartfonów na jednym ładowaniu. W sklepach dostępne są już modele z bardzo pojemnymi akumulatorami, jednak nadal istnieje określony limit pojemności. Wydaje się, że na ten moment wynosi on 7000 mAh, ale z biegiem czasu powinien on stać się nieaktualny. Pojawiły się bowiem doniesienia, że producenci smartfonów już teraz odczuwają te ograniczenia.

Niektórzy producenci podobno eksperymentują z różnymi kształtami baterii. To oznacza, że ogniwa 7000 mAh niebawem mogą stać się standardem, a niektóre smartfony będą miały jeszcze większe akumulatory.

Digital Chat Station, jeden z informatorów działających w serwisie Weibo wspomina, że branżowi giganci badają możliwości zmiany kształtu baterii przy użyciu innych materiałów, aby tylko zwiększyć pojemność ogniwa. Rzekomo firmy napotkały barierę w rozwoju - ustalono, że nie da się przekroczyć 7000 mAh bez fizycznego zwiększenia rozmiaru lub grubości ogniwa, ale jest na to sposób. Niektórzy podobno eksperymentują z różnymi kształtami baterii aby zwiększyć jej pojemność, a jednocześnie wyposażać swoje flagowe modele w komponenty najwyższej klasy.

Na podstawie różnych filmów zamieszczonych na YouTubie wiemy już, że firma Apple stosuje baterie w kształcie litery L, dlatego możemy wnioskować, że do czegoś podobnego dążą teraz inni producenci, byleby tylko nie zatrzymać się na wartości 7000 mAh. Jak wspomina informator, w implementacji nowych rozwiązań kluczowe mogą okazać się także stalowe obudowy smartfonów, które mogą łatwiej odprowadzać ciepło, a przez to wydłużać żywotność komponentów i zmniejszać ryzyko wystąpienia samozapłonu. Oczywiście należy pamiętać, że opisywane nowości wcale nie muszą zostać wdrożone jeszcze w tym roku, ale niewykluczone, że przyszłoroczne flagowe modele będą już znacznie ciekawsze od tych obecnych.

Źródło: WCCFTech, Digital Chat Station, PNG Play (ikonka)