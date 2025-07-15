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Start Aktualności Smartfony i tablety

Składany smartfon od Apple nie będzie mieć widocznego zagięcia na ekranie. W zamian będzie to za kosmicznie drogi

Piotr Piwowarczyk | 15-07-2025 12:00 |

Składany smartfon od Apple nie będzie mieć widocznego zagięcia na ekranie. W zamian będzie to za kosmicznie drogiPierwsze plotki o składanym smartfonie od Apple pojawiły się już kilka lat temu, jednak do dziś gigant z Cupertino nie zaprezentował takiego urządzenia. Dlaczego? Można podejrzewać, że producent chce wydać od razu dopracowany model, pozbawiony wad, które ciągle widzimy w smartfonach innych firm. Można przez to rozumieć, że priorytetem jest uzyskanie składanego ekranu bez widocznego zagięcia. Problem w tym, że takie rozwiązanie tanie na pewno nie będzie.

Biorąc pod uwagę, że początkowa liczba sprzedanych składanych iPhone'ów będzie liczona w milionach, proces montażu może okazać się sumarycznie bardzo drogi. Ostatecznie klienci prawdopodobnie będą musieli zapłacić od 2000 do 2500 dolarów za składanego iPhone'a.

Składany smartfon od Apple nie będzie mieć widocznego zagięcia na ekranie. W zamian będzie to za kosmicznie drogi [1]

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Ming-Chi Kuo, analityk TF International Securities, twierdzi, że składany iPhone firmy Apple wejdzie do masowej produkcji w drugiej połowie 2026 roku i będzie oparty na panelach OLED Samsunga. Dodatkowo, Fine M-Tec, koreański dostawca specjalizujący się w drzwiach i zawiasach, ma dostarczyć metalowe płyty, które rozproszą naprężenia generowane podczas gięcia składanego wyświetlacza, minimalizując ryzyko przekroczenia granicy sprężystości materiału i pojawienia się widocznych zagięć. Wbudowanie tych metalowych płytek w składanego iPhone'a rzekomo będzie kosztowne, a Fine M-Tec ma rozpocząć dostawy tych części od pierwszego kwartału 2026 roku, w cenie jednostkowej od 30 do 35 dolarów.

Składany smartfon od Apple nie będzie mieć widocznego zagięcia na ekranie. W zamian będzie to za kosmicznie drogi [2]

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To jednak nie koniec. Dochodzimy teraz do procesu wiercenia laserowego, niezbędnego do przymocowania tych metalowych płytek, co stanowi dodatkowy koszt w wysokości 30-35 dolarów. Warto jeszcze przytoczyć słowa innego analityka, Rossa Younga, który twierdzi, że aby wyeliminować widoczność zagięć, składany flagowiec musi mieć grubsze, chemicznie obrobione szkło, które również tanie na pewno nie będzie. Biorąc pod uwagę, że początkowa liczba sprzedanych składanych iPhone'ów będzie liczona w milionach, proces montażu może okazać się sumarycznie bardzo drogi. Ostatecznie klienci prawdopodobnie będą musieli zapłacić od 2000 do 2500 dolarów za składanego iPhone'a, jednak nie ma jeszcze co wyrokować - do premiery zostało jeszcze sporo czasu i nie wiemy, po jakie rozwiązania sięgnie firma Apple.

Źródło: WCCFTech, AppleInsider
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