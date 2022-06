Xiaomi 12 Ultra na wysokiej jakości renderach. Nie ma już wyspy fotograficznej. Teraz jest... kontynent!

W serii smartfonów Xiaomi 12 znajdziemy takie modele jak relatywnie niewielkie Xiaomi 12 (6,3-calowy ekran), nieco większe (nadchodzące) Xiaomi 12 Lite (ekran 6,55 cala) oraz największe Xiaomi 12 Pro (ekran 6,7 cala). Wszystkie te modele, choć o innych wymiarach, mają identycznie wyglądające wysepki fotograficzne. Od kilku tygodni wiadomo jednak, że Xiaomi 12 Ultra otrzyma zupełnie inny tył. Dziś do sieci trafiły rendery smartfona, które potwierdzają te spekulacje.

W sieci pojawiły się rendery smartfona Xiaomi 12 Ultra, a także kilka słów o tym, jakich parametrów możemy spodziewać się po jednostkach foto.

Przed kilkoma dniami w sieci pojawiło się zdjęcie ukazujące zaledwie fragment plecków smartfona Xiaomi 12 Ultra. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wysepka fotograficzna uraczona zostanie czerwonym, rzucającym się w oczy logotypem marki Leica. Jak bowiem wiemy, Xiaomi i Leica jakiś czas temu połączyły siły, czego pierwszym efektem będzie właśnie system fotograficzny zastosowany w nadchodzącym Xiaomi 12 Ultra. Dziś z kolei do sieci trafiły wysokiej jakości rendery przedstawiające front oraz tył urządzenia w pełnej krasie:

Rendery te to nic innego jak efekt wycieku od sprawdzonego 'leakstera', skrywającego się na Twitterze pod nickiem @OnLeaks. Przyciągają wzrok przede wszystkim ogromną wyspą fotograficzną. Xiaomi mogło w zasadzie ograniczyć się do umieszczenia jednostek foto na bazie okręgu (patrz Huawei Mate 40 Pro), ale zdecydowano się pójdź bardziej w "klimaty" chociażby POCO M4 Pro. Wygląd odłóżmy jednak na bok i przyjrzyjmy się szacowanej specyfikacji obiektywów. Dotąd spodziewano się bowiem, że Xiaomi 12 Ultra zapewni nam potrójny zestaw fotograficzny (na modłę Xiaomi 11 Ultra), jednak okazuje się, że będzie on poczwórny (ostatni - teleobiektyw? - widać zwłaszcza, gdy patrzymy na smartfon pod kątem).

Najnowszy przeciek sugeruje, że telefon otrzyma główny aparat o rozdzielczości 50 MP, podczas gdy ultraszerokokątny oraz peryskopowy zaoferują 48 MP. Na froncie ma się zaś znaleźć jednostka 20 MP. Spodziewamy się także, że smartfon otrzyma 6,6-calowy, zakrzywiony na krawędziach ekran AMOLED o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia będzie z kolei układ Snapdragon 8 Gen 1. Premiery smartfona Xiaomi 12 Ultra można spodziewać się w przyszłym miesiącu, ponieważ samo Xiaomi jakiś czas temu zapowiedziało, iż w lipcu zaprezentowany zostanie pierwszy efekt współpracy z marką Leica.

Źródło: GSM Arena