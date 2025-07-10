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Chiny obchodzą amerykańskie sankcje. Gigantyczne centra danych na pustyni ukryją 115 000 chipów NVIDIA H100 i H200

Maciej Lewczuk | 10-07-2025 15:30 |

Chiny obchodzą amerykańskie sankcje. Gigantyczne centra danych na pustyni ukryją 115 000 chipów NVIDIA H100 i H200Rewolucja w globalnej technologii może rozpocząć się w najmniej oczekiwanym miejscu. Podczas gdy świat skupia się na Silicon Valley i amerykańskich gigantach technologicznych, w odległych regionach Azji powstają projekty, które mogą zmienić równowagę sił w dziedzinie sztucznej inteligencji. Geopolityczne napięcia, tajemnicze inwestycje i wyścig o najbardziej zaawansowane technologie tworzą scenariusz godny filmu science fiction.

Chiny konsekwentnie dążą do niezależności technologicznej, budując potężne centra danych AI, które mogą zmienić globalny rynek.

Chiny obchodzą amerykańskie sankcje. Gigantyczne centra danych na pustyni ukryją 115 000 chipów NVIDIA H100 i H200 [1]

NVIDIA jako pierwsza firma na świecie w historii rynków finansowych osiąga kapitalizację na poziomie 4 bilionów dolarów

Analiza dokumentów przeprowadzona przez Bloomberga ujawnia, że chińskie firmy planują instalację ponad 115 000 procesorów AI firmy NVIDIA w 36 centrach danych budowanych w zachodnich regionach Chin. Projekty te koncentrują się głównie w regionie Xinjiang, gdzie powstaje jeden z największych kompleksów obliczeniowych AI na świecie. Budowa centrów danych odbywa się w hrabstwie Yiwu, na skraju pustyni Gobi. Lokalizacja ta została wybrana strategicznie ze względu na dostęp do tanich źródeł energii odnawialnej, w tym farm wiatrowych i słonecznych. Władze lokalne oferują inwestorom darmową energię elektryczną stanowiącą do 20 proc. całkowitych kosztów energii, a także dodatkowe wsparcie finansowe na budowę i eksploatację przez okres do pięciu lat. Dokumenty wskazują, że chińskie firmy planują wykorzystanie procesorów NVIDIA H100 i H200, które są objęte amerykańskimi restrykcjami eksportowymi. Nie ujawniono sposobu pozyskania tak dużej liczby zakazanych komponentów, co budzi wątpliwości w kwestii faktycznych możliwości realizacji tych projektów.

Chiny obchodzą amerykańskie sankcje. Gigantyczne centra danych na pustyni ukryją 115 000 chipów NVIDIA H100 i H200 [2]

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NVIDIA odpowiada na te doniesienia, że przemyt takich komponentów jest niezwykle trudny ze względu na ich złożoność i masywność. Firma nie świadczy także żadnego wsparcia technicznego ani napraw dla produktów objętych restrykcjami. Jensen Huang podkreśla również, że nie ma dowodów na przekierowywanie chipów AI do Chin. Amerykańscy urzędnicy oceniają, że w Chinach znajduje się około 25 000 zakazanych układów NVIDII, co nie jest ilością budzącą jakieś obawy. Jednak Jeffrey Kessler z Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA potwierdza istnienie problemu przemytu chipów AI do Chin. Chińskie firmy AI, takie jak DeepSeek, już teraz demonstrują zdolność do trenowania zaawansowanych modeli językowych przy użyciu mniej zaawansowanych chipów NVIDIA H800, które można eksportować, co obrazuje rosnącą efektywność chińskich rozwiązań w dziedzinie AI. Sektor centrów danych w Chinach w 2025 roku, zgodnie z prognozami China Communications Industry Association, ma przekroczyć wartość 300 mld juanów. Inwestycje w infrastrukturę AI do 2028 roku mają wzrosnąć trzykrotnie w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat. Projekty w Xinjiang stanowią część szerszej strategii Chin mającej na celu osiągnięcie dominacji w sztucznej inteligencji.

Źródło: Bloomberg, Reuters
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