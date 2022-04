POCO M4 5G - premiera smartfona z niższej półki. To model ze świetną specyfikacją, ale i z poważnym brakiem

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy pojawienie się nowych smartfonów z logo POCO, które kierowane są dla osób wymagających bogatej specyfikacji, ale jednocześnie względnie niskiej ceny. Dziś natomiast premierę miał budżetowy model POCO M4 5G, po którego sięgną ci najmniej wymagający użytkownicy. Na papierze urządzenie prezentuje się bardzo atrakcyjnie - wystarczy tylko wspomnieć o nowoczesnym i wydajnym procesorze wspierającym sieć 5G. Co więcej, uwagę przyciąga także jego oryginalny design, który mocno wyróżni go na tle konkurentów. Gdzie jest więc haczyk? Cóż, kończąc wstęp powiem tylko, że nie będzie to idealny wybór dla tych, którzy często robią zdjęcia...

POCO M4 5G oferuje dobrą specyfikację w swojej półce cenowej. Brakuje mu jednak popularnego aparatu szerokokątnego, co dla wielu osób będzie dyskwalifikujące, ale z drugiej strony nie można zapominać, to budżetowe urządzenie i producent musiał gdzieś poszukać oszczędności.

Smartfon POCO M4 5G otrzymał 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+, który wyróżnia się odświeżaniem na poziomie 90 Hz i klasycznym wycięciem w kształcie kropli na kamerkę 8 MP do selfie i wideorozmów. Na pokładzie znajdziemy chip MediaTek Dimensity 700 obsługujący sieć 5G, który będzie współpracował z 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Zdjęcia zrobimy za pomocą głównego aparatu 50 MP z dodatkowym czujnikiem głębi 2 MP. Brakuje tu więc popularnego aparatu szerokokątnego, co dla wielu osób będzie dyskwalifikujące, ale z drugiej strony nie można zapominać, to budżetowe urządzenie i producent musiał gdzieś poszukać oszczędności.

Resztę specyfikacji uzupełnia pojemna bateria 5000 mAh z obsługą ładowania 18 W, Dual SIM, slot na kartę microSD (do 512 GB), czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, obudowa odporna na zachlapania (IP52), złącze mini-jack 3,5 mm i USB-C. Wymiary smartfona to 163,99 x 76,09 x 8,9 mm, waży ono 200 g. POCO M4 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, żółtej i niebieskiej. Model będzie można kupić w Indiach już od 5 maja w cenie 12999 rupii dla wersji 4/64 GB oraz 14999 rupii w przypadku wariantu 6/128 GB (po przeliczeniu wychodzi ok. 750 i 870 zł). Pozostaje nam teraz cierpliwie czekać na globalną premierę i ogłoszenie oficjalnych polskich cen.

Źródło: POCO, GSMarena